Bursa’da park halindeki otomobil alev topuna döndü

Konuyla ilgili açıklama yapan avukat Batuhan Arısoy, \"“Müvekkilim evini bir öğretmene verdiğini düşünüyordu. Yanında kızıyla beraber gelmiş ve hani oturmak için kiralamışlar. Müvekkilim de öğretmen olduğundan dolayı, anneli kızlı olduğundan dolayı evi kiraya vermiş. Fakat kiralandıktan sonra hiçbir şekilde kiralar ödenmemiş. Müvekkilimin birçok uyarısına rağmen kira ödememekte kiracı direnmiş. Bunun üzerine müvekkilim bize başvurdu. Biz de bu konuyla ilgili icra takibi başlattık ve devamında kiralar ödenmediği takdirde tahliye için icra hukuk mahkemesine başvurduk. Bu arada müvekkilim de tabii irtibat halindeyiz ve evin elektrik ve suyunun kesilmesini sağladık. Yani yaklaşık 7 aydır evde elektrik ve susuz yaşıyorlardı. Bunun üzerine mahkeme kiracılar için tahliye kararı verdi. Tahliye kararı verdikten sonra karar kesinleşince icra memurlarıyla beraber eve geldik ve çöp ev çıktı. Biz davayı açtıktan sonra apartman sakinlerinden ve çevreden sürekli bize şikayette bulunuyorlardı. Hani ev çok kokuyor. Bir an önce mahkemeden kararı alın gelin, diye. Çünkü yaşanılacak gibi değildi. Bırakın evi, komple binayı koku sarmıştı. Biz de bunun için mahkemeye bildirdik. Bu durumlardan dolayı hızlı bir şekilde tahliye kararı aldık. Tahliye kararı aldık fakat kapıyı açtıktan sonra böyle bir manzarayla karşılaştık” dedi.