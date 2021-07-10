Gündem Bursada pes dedirten olay Kucağında bebeğiyle yoğun trafikte saatlerce araba sürdü
BURSA

Bursa’da pes dedirten olay: Kucağında bebeğiyle yoğun trafikte saatlerce araba sürdü

Bursa’da kadın sürücü, kucağında küçük bebeğiyle yoğun trafikte kilometrelerce yol gitti, görenler hayrete düştü.

Olay, Mudanya yolu üzerinde meydana geldi. Trafiğin yoğun olduğu Mudanya yolunda 16 DY 709 plakalı araç sürücüsü kucağında bebeğiyle kilometrelerce yol gitti.

Haber Merkezi İHA
Bursa’da pes dedirten olay: Kucağında bebeğiyle yoğun trafikte saatlerce araba sürdü
Kucağında bebeğiyle yoğun trafikte saatlerce araba sürdü.

Bursa’da kadın sürücü, kucağında küçük bebeğiyle yoğun trafikte kilometrelerce yol gitti, görenler hayrete düştü.
Olay, Mudanya yolu üzerinde meydana geldi.

PES DEDİRTTİ

Trafiğin yoğun olduğu Mudanya yolunda 16 DY 709 plakalı araç sürücüsü kucağında bebeğiyle kilometrelerce yol gitti. Kadın sürücüyü görenler ’bu kadarına pes’ dedi.

Trafik yoğunluğuna aldırış etmeden çocuğunun, kendisinin ve diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücü bir müddet sonra gözden kayboldu. Seyir halindeki bir başka araçtan çekilen cep telefonu görüntülerinde umursamaz tavırları dikkat çeken sürücü, bir süre sonra gözden kayboldu.

Abone Ol Google News
Seri üretime geçiyor

Seri üretime geçiyor

​Savunma Sanayii Başkanı iki müjde birden verdi.
Servet doğurdu

Servet doğurdu

​Tek batında tanesi 5 bin lira olan 15 yavru dünyaya getirdi.
Müsilajsız Caddebostan Sahili havadan görüntülendi: Tertemiz

Nobel Barış Ödülü'nden iç savaşa

Nobel Barış Ödülü'nden iç savaşa

​Ülke tarihinin ilk Müslüman lideri Abiy Ahmet'in mücadelesi

​İstanbul'da 10 bin litre sahte içki ele geçirildi.

PKK'lı terörist eylem için geldiği Van'da yakalandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.