Gündem Bursada şafak vakti 300 polisle dev operasyon Kapılar koçbaşıyla kırıldı
BURSA

Bursa'da şafak vakti dev operasyon: 300 polisle baskın yapıldı

Bursa'da şafak vakti 300 polisle dev operasyon: Kapılar koçbaşıyla kırıldı

Bursa'da, şafak vakti düzenlenen ve 300 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda çok sayıda kişi yakalandı. Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, bir evdeki yastıkların içinde 2 adet ruhsatsız tabanca bulundu. 10'un üzerinde kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Bursa'da 300 polisin katımıyla uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.
Bursa'da 300 polisin katımıyla uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki bazı kişilerin uyuşturucu madde ticareti yaptıklarını belirledi.

  • Bunun üzerine merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde daha önceden belirlenen çok sayıda adrese 300 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

AA
Bursa'da şafak vakti 300 polisle operasyon düzenlendi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri bazı evlerin kapılarını koçbaşıyla kırarak içeriye girdi.

Adana'da 500 polisle uyuşturucu satıcılarına şafak baskını: 40 şüpheliye gözaltı kararı
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Adana'da 500 polisle uyuşturucu satıcılarına şafak baskını: 40 şüpheliye gözaltı kararı

Söz konusu adreslerde özel eğitimli narkotik köpekleriyle arama yapıldı.

İHA
Uyuşturucu operasyonunda çok sayıda kişi yakalandı.

Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, bir evdeki yastıkların içinde 2 adet ruhsatsız tabanca bulundu.

  • Baskınlarda 10'un üzerinde şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Ekiplerin, adreslerdeki çalışmaları sürüyor.

Drone destekli uyuşturucu operasyonu
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Drone destekli uyuşturucu operasyonu
İzmir'in Tire ilçesinde bir evin müştemilatına yapılan operasyonda, 46 kök skunk ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Zehir tacirlerine şafak operasyonu
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Zehir tacirlerine şafak operasyonu
İstanbul'da zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabahın ilk saatleriyle birlikte Özel Harekat Polislerinin de desteğiyle önceden belirlenen 92 adrese eş zamanlı baskın yaptı.


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