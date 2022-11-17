Bursa’da sahte içkiden ölenlerin sayısı yükseliyor

Bir başka sokak sakini ise, O tarafta işçiler çalışma yapıyordu. Ortalığı şeritle ayırmışlar, eve geliyordum, gelirken bir doğal gaz kokusu vardı. Biz eve girdik 10-15 dakika geçti, patlama oldu. Herkes dışarı çıktı. Orada yaralanan işçiler burada yatıyordu. Bir tanesi ağır yaralıydı. Biz işçilerle konuştuğumuzda biz 6 kişiydik, doğal gazı kestik, çalışmayı öyle yaptık, nasıl oldu anlamadı dediler. Patlama apartmanın giriş katında evde oldu diye konuştu.