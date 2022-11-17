Bursa’da sahte içkiden ölenlerin sayısı yükseliyor

Yıldırım ilçesinde 14 Kasım'da sahte içki içtikten sonra rahatsızlanan Şakir Çelik (56), Erol Oktay (56), Necip Cece, Fuat İşcen, Kamil Cihat İ. (51), Murat K. (56), Bülent D. (44), Ramazan Ç. (48), Fatih U., Suriyeli Basem M., Celal T., Erhan S., Mahmut Akça ve M.A. ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma ve Çekirge Devlet hastanelerine kaldırıldı. Ancak Şakir Çelik, Erol Oktay, Necip Cece ve Fuat İşçen, yaşamını yitirdi.
Hastanede tedavileri süren 10 kişiden Mahmut Akça da dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Fatih U. ile Murat K. taburcu edilirken, tedavilerine devam edilen 7 kişiden 2’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
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Yıldırım ilçesinde önceki gece sahte içki içtikten sonra rahatsızlanan Şakir Çelik (56), Erol Oktay (56), Necip Cece, Fuat İşcen, Kamil Cihat İ. (51), Murat K. (56), Bülent D. (44), Ramazan Ç. (48), Fatih U., Suriyeli Basem M., Celal T., Erhan S., M.A. ve M.A. ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma ve Çekirge Devlet hastanelerine kaldırıldı.
Tedaviye alınan 14 kişiden Şakir Çelik, Erol Oktay ve Necip Cece yaşamını yitirdi.
Fuat İşcen de bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Tedavileri süren 10 kişiden 3’ünün sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.
İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDIOlayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zehirlenen kişilerin, sahte içkiyi hastanede tedavi gören Fuat İşcen ve ağabeyi Kamil Cihat İ. ile Raif Aytaç’tan (45) aldıklarını tespit etti.
Metil alkolü ise Oktay Yüce (43) isimli şüphelinin İzmir’den Bursa’ya kargo ile gönderdiği belirlendi.
Gözaltına alınan Aytaç ve Yüce, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bursa'da sahte içki zehirlenmesi: Ölü sayısı 4'e yükseldi
Bursa'da, sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılanlardan 49 yaşındaki Fuat İşcen de hayatını kaybetti. Ölü sayısı 4'e yükselirken, 10 kişinin tedavisi sürüyor.
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İstiklal Caddesi'ni kana bulayan kadın terörist sağlık kontrolünden geçirildi
İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, saldırının faili Ahlam Albashır ve beraberindeki zanlılar, emniyet güçlerince sağlık kontrolü amacıyla İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.
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Patlama, saat 20.45 sıralarında, Fatih Seyit Ömer Mahallesi Evliya Sokakta meydana geldi.
İddiaya göre, sokakta kazı yapan İGDAŞ ekipleri şerit çekerek doğal gaz alt yapı çalışması başlattı. Çalışmalar sırasında bilinmeyen nedenle oluşan doğal gaz sızıntısından patlama yaşandı.
Yükselen alevler 3 katlı binanın giriş katına sıçradı. Daire de alev alev yanarken bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri ilk müdahalelilerinin ardından yaralanan 3ü İGDAŞ personeli 10 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan olay yerine gelerek inceleme yaptı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Bulunduğu pencereden konuşan bir sokak sakini Camdan bakıyordum, o anda bir patlama oldu. Ben hemen içeri çekildim. Giriş katta iki kere oldu patlama doğal gazmış... dedi.
Bir başka sokak sakini ise, O tarafta işçiler çalışma yapıyordu. Ortalığı şeritle ayırmışlar, eve geliyordum, gelirken bir doğal gaz kokusu vardı. Biz eve girdik 10-15 dakika geçti, patlama oldu. Herkes dışarı çıktı. Orada yaralanan işçiler burada yatıyordu. Bir tanesi ağır yaralıydı. Biz işçilerle konuştuğumuzda biz 6 kişiydik, doğal gazı kestik, çalışmayı öyle yaptık, nasıl oldu anlamadı dediler. Patlama apartmanın giriş katında evde oldu diye konuştu.
Ali Akbalı da, Gaz kaçağı vardı, aradık, geldiler gaz kaçağını buldular. Ondan sonra bir daha çalışmaya başladılar. Yol kazılırken patlama sesi duyunca kaçtım o tarafa. 4-5 yaralı vardı, birinci katta engelli kardeşimizde yanma oldu. şeklinde konuştu.
Fatih'te doğal gaz patlaması: 10 kişi yaralandı
İstanbul Fatih'te İGDAŞ ekiplerinin alt yapı çalışması sırasında doğal gaz sızıntısından olduğu iddia edilen patlama meydana geldi. Yükselen alevler 3 katlı binanın giriş katına sıçrarken, 10 kişi yaralandı.