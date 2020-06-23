Bursa haberleri... Selin vurduğu Dudaklı köyündeki çiftçi: Hayatımda böyle felaket görmedim Bursa'da selin vurduğu Dudaklı köyündeki çiftçi: Hayatımda böyle felaket görmedim Bursa'da yaşanan sel felaketinde en çok zarar gören bölgelerden biri olan Dudaklı Köyünde oturan Recep Gümüş, hayatında ilk kez böyle bir afetle karşılaştığını belirterek, "Bu yaşıma geldim, ben köyümde böyle felaket görmedim. Evim tarlam sular altında kaldı. Hayvanlarım yemliklerine çıkarak canlarını kurtardılar" dedi.

Haber Merkezi 23 Haziran 2020, 09:28 Son Güncelleme: 23 Haziran 2020, 09:29 DHA