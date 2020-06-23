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Bursa haberleri... Selin vurduğu Dudaklı köyündeki çiftçi: Hayatımda böyle felaket görmedim

Bursa'da selin vurduğu Dudaklı köyündeki çiftçi: Hayatımda böyle felaket görmedim

Bursa'da yaşanan sel felaketinde en çok zarar gören bölgelerden biri olan Dudaklı Köyünde oturan Recep Gümüş, hayatında ilk kez böyle bir afetle karşılaştığını belirterek, "Bu yaşıma geldim, ben köyümde böyle felaket görmedim. Evim tarlam sular altında kaldı. Hayvanlarım yemliklerine çıkarak canlarını kurtardılar" dedi.

Haber Merkezi DHA
Recep Gümüş, böyle bir felaketle ilk kez karşılaştığını belirtti.
Recep Gümüş, böyle bir felaketle ilk kez karşılaştığını belirtti.

Bursa'da dün etkili olan yağmur sonra oluşan sel felaketinden can kaybının da yaşandığı Dudaklı köyünde oturan Recep Gümüş, 66 yıllık yaşamı boyunca böyle bir felaketle ilk kez karşılaştığını söyledi.

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Evi, tarlası büyük zarar gören Gümüş, hayvanlarının ise taşkın sırasında yemliklerine çıkarak hayatta kaldığını söyledi. Sel sularının bir anda gelerek neye uğradıklarını şaşırdığını kaydeden ve ahırın diz boyuna kadar su ile dolduğunu anlatan Recep Gümüş, şöyle konuştu:

  • "66 yaşındayım. Ben böyle bir şey görmedim. Hatta dedelerim, büyük dedelerim bile buralı. Hiç duymadım da görmedim de. Önce yoldan su geldiğini gördüm. Birden bahçeme yayıldı. Köşeden baktım ve gerçekten her şeyi götürecek gibiydi. Kurbanlık kuzularım vardı. Eşim 'ben alırım' dedi. 'Sen çıkma evden' dedim. Göndermedim. Çünkü çok şiddetliydi. Her yer su dolu. Mağdur durumda kaldık. Evimizin içine su girdi. Bahçem zarar gördü. Bahçemi sulamak için 50 tane su borum vardı. Onlar hasar gördü. Çoğu şu an yok. Sel aldı götürdü. Hayvanlarım var. Tavuklarım, kuzularım keçilerim var, hepsi çok korktu. Ahır diz boyunca su doluydu. Hayvanlar kendilerini yemliğe çıkarak kurtarmışlar."

Sel suları önüne ne kattıysa yıktı: Sürüklenen bir kadın son anda kurtarıldı
OYNAT 01:00
Sel suları önüne ne kattıysa yıktı: Sürüklenen bir kadın son anda kurtarıldı
Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti. Tahtakale'de sel suları, önüne ne kattıysa sürükledi. Bir kadın sel sularından son anda kurtarıldı.

Bursa’yı sel vurdu: Hasar büyük
FOTOĞRAF 54
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Bursa'da, aşırı sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
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Özellikle Kestel ilçesinde sağanak ve dolu yağışı sebebiyle bazı dereler taştı.
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Narlıdere ve Dudaklı Mahalleleri'nde ise, taşkınlar araç ve tarım aletlerini sürükledi.
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Tarım arazileri su altında kalırken, bazı ağaçlar devrildi, yollar da su altında kaldı.
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Sağanak yağmurun etkisiyle, Dudaklı Mahallesi'nin dağlık kesimlerindeki 4 katlı bir evin birinci katında oturan aile, eve su dolmaya başlayınca dışarı çıktı.
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Bu sırada sele kapılan bir çifti köy meydanında mahalle sakinleri suyun içerisinden kurtardı.
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Evin içinde kalan ve bedensel engelli olduğu öğrenilen ailenin kız çocukları ise öldü.
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Yağmurun başladığı sıralarda tarlada çalışan çiftçilerin mahsur kalma, sele kapılma ihtimaline karşılık Bursa İtfaiyesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Nilüfer Arama Kurtarma Ekibi (NAK) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Bölgede çalışmalar sürüyor.
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Bursa’yı sel vurdu: Hasar büyük
Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen sel felaketi hayatı felç etti. Dudaklı ve Kayacık köyünde akşam saatlerinde etkili olan sel, onlarca aracı, traktörü sürükledi, çok sayıda ev ile binlerce dönüm ekili alan da sular altında kaldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD olarak evvela evi hasara uğrayan ve eşyalarını kaybeden vatandaşlarımıza 5 bin liraya kadar yardımda bulunacaklarını söyledi.
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