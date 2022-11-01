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Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Mahallesi'ndeki Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, AFAD, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Gece geç saatlere kadar devam eden yangın kontrol altına alındı.

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Haber Merkezi AA
Bursada tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Bursa tekstil fabrikası yangını.

Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Mahallesi'ndeki Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, AFAD, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kontrol altına alındı

İtfaiyeciler, kısa sürede büyüyen ve yoğun dumanın yükseldiği bölgede alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangında zaman zaman patlamaların olduğu görülürken duvarlarda çökmeler meydana geldi. Gece geç saatlere kadar devam eden yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

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