Gündem Bursada teleferik seferlerine şiddetli rüzgar engeli
BURSA

Bursa'da teleferik seferlerine şiddetli rüzgar engeli

Bursa'da teleferik seferlerine şiddetli rüzgar engeli

Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferik seferlerine ara verildi.

Haber Merkezi AA

Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferik seferlerine ara verildi.

Bursa Teleferik AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede şiddetli rüzgarın etkili olduğu, bu nedenle teleferiğin gün boyu hizmet veremeyeceği belirtildi.

Meteorolojiden 30 il için yağış uyarısı yapıldı
GÜNDEM
Meteorolojiden 30 il için yağış uyarısı yapıldı

Bursa Valiliğinden fırtına uyarısı

Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nce yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’da güney ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın Pazartesi (23.12.2019) günü öğle saatlerine kadar 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

5 günlük Bursa hava durumu için tıklayınız

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İsrail'de
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Termal turizminde
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CHP'yi<br>FETÖ yönetiyor

CHP'yi
FETÖ yönetiyor

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Yağış ve <br>fırtına uyarısı

Yağış ve
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Amacımız fetva vermek değil

Amacımız fetva vermek değil

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Mutabakata<br>önemli destek

Mutabakata
önemli destek

Hafter'in saldırısına rağmen Türkiye'nin yanındalar.
Tank palet üzerinden sürekli Katar’ı hedef göstermek aslında Türkiye’yi yalnızlaştırma projesine hizmettir
Gündem

Tank palet üzerinden sürekli Katar’ı hedef göstermek aslında Türkiye’yi yalnızlaştırma projesine hizmettir

Milli Görüş Platformu Sözcüsü ve 20. dönem Zonguldak milletvekili Necmettin Aydın, son günlerde özellikle CHP'lilerin gündeme taşıdığı tank palet fabrikası ile Katar işbirliğinin sürekli tartışma konusu haline getirilmesine ilişin yaptığı değerlendirmede "Katar’ın tank palet işinde olması büyük bir avantajdır. Üreteceğiniz tankın hazır müşterisidir. Böyle dost bir ülkenin hedef gösterilmesi, ailenin Türkiye yatırımlarının polemik konusu yapılması aslında Türkiye’ye yapılacak en büyük kötülüktür. Tank palet üzerinden sürekli Katar’ı hedef göstermek aslında Türkiye’yi yalnızlaştırma projesine hizmettir. Türkiye’nin ne işi var Katar’da, ne işi var Libya’da, ne işi var Bosna’da demek, sizin ne işiniz var Diyarbakır’da ne işiniz var Kıbrıs’ta ve hatta ne işiniz var İstanbul’da demekle aynıdır" dedi.
Uçakta olay çıkaran kadının avukatı: Cezaevinden hastaneye sevkedildi
Gündem

Uçakta olay çıkaran kadının avukatı: Cezaevinden hastaneye sevkedildi

İstanbul'dan Kıbrıs’a gitmek için bindiği özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağında olay çıkaran Nikar D.'nin avukatı Furkan Lokman, "Tutuklandıktan sonra Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevine götürüldü. Öğrendiğimiz kadarıyla gece 11-12 gibi oradaki mahkumların ve gardiyanların önerisiyle tekrar hastaneye sevki yapılmış. Şu anda hastanede gözetim altında" dedi. Avukat Tuğba İncel ise, Nigar D’nin ulaşım araçlarının kaçırılması ve alıkonulmasına ait Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddesinin üçüncü fıkrasına göre yargılanabileceğini ve 5 ile 10 yıl arasında ceza alabileceğini söyledi.
Okulda alarm: Hayır amaçlı dağıtılan kek, öğrencileri hastanelik etti
Gündem

Okulda alarm: Hayır amaçlı dağıtılan kek, öğrencileri hastanelik etti

Denizli’nin Merkezefendi ilçesindeki bir okuldaki sınıfta hayır amaçlı dağıtılan kekten etkilenen öğrencilerden bazıları hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen ambulanslar bazı öğrencileri hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

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