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BURSA

Bursa'da terör örgütü DEAŞ'ın sözde istihbaratçısı da yakalandı

Bursa'da polisin düzenlediği operasyonda, terör örgütü bünyesinde istihbarat faaliyeti yürüttüğü tespit edilen şüphelinin de aralarında olduğu 3 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
DEAŞ’ın savaş suçlusu infazcısı Bursa’da yakalandı
DEAŞ’ın savaş suçlusu infazcısı Bursa’da yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticilerinden olduğu belirlenen Suriye uyruklu kişinin yakalanmasının ardından örgütte istihbaratçı olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen zanlının da aralarında olduğu 3 şüpheli yakalandı.

SÖZDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİ YAKALANDI

  • Suriye'de DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi olarak faaliyet gösteren "Abu Taki Alshamy" kod adlı Y.A.A'nın gözaltına alınmasıyla ilgili soruşturmayı derinleştiren İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ile İstihbarat Şube müdürlüklerine bağlı ekipler, bu terör örgütü bünyesinde istihbaratçı olarak faaliyet yürüten K.E'nin de İnegöl'de bulunduğunu tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevlilerinin de katıldığı operasyon kapsamında ilçedeki bir adrese baskın yaptı.

Operasyonda, Suriye uyruklu sözde istihbaratçı K.E'nin yanı sıra DEAŞ'la bağlantılı oldukları gerekçesiyle "G-87 (Genel Güvenlik Yurda Giriş Yasağı)" tahdit kodu çıkarılan aynı uyruktan iki kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Bursa Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

İNEGÖL'DE SAKLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

  • İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerinden ekipler, Suriye'nin Deyrizor kentine bağlı El-Meyadin ve El-Bukemal bölgelerinde DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi olarak faaliyet gösteren "Abu Taki Alshamy" kod adlı Y.A.A'nın (50), İnegöl'de saklandığı bilgisine ulaşmıştı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen polisler, ilçede bir doğal gaz servisinde çalışan şüpheliyi yakalamıştı.

Gözaltına alınan Y.A.A'nın, DEAŞ'ın daha önce yayınlanan videolarında esirlerin tabancayla infaz edilmesi görüntülerinde yer aldığı ortaya çıkmıştı.

Bursa'da terör örgütü DEAŞ'ın infazcısı yakalandı
GÜNDEM
Bursa'da terör örgütü DEAŞ'ın infazcısı yakalandı

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