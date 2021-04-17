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Bursa'da toz taşınımı uyarısı: Pazar akşamına kadar sürecek

Bursa'da, bu geceden yarın akşama kadar sürmesi beklenen toz taşınımı nedeniyle vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Haber Merkezi AA
Bursada toz taşınımı uyarısı: Pazar akşamına kadar sürecek
Bursa'da pazar akşamına kadar toz taşınımı bekleniyor.

Bursa'da, bu geceden yarın akşama kadar sürmesi beklenen toz taşınımı nedeniyle vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

VALİLİKTEN UYARI

Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin son değerlendirmelerine göre, kentte bu geceden pazar akşamına kadar toz taşınımı öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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