Bursa’da üç katlı binada yangın: 1 kişi ağır yaralandı

Bursa’da üç katlı binadan çıkan yangında 1 kişi ağır yaralanırken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Yenikaraman Mahallesi Öztuna Sokak üzerinde bulunan üç katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu söndürülürken içeride bulunan 24 yaşındaki Ufuk İ. yaralı olarak kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç daha sonra ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ciddiyetini korurken polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.

FOTOĞRAF 5 Kırklareli’nde 5 katlı binanın giriş katındaki dairede çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi 8 Kasım Mahallesi Şehit Recep Güngör Caddesi’nde bulunan 5 katlı bir binanın giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, içeride mahsur kalan Zekeriya Hatipoğlu (67) ile eşi Rukiye Hatipoğlu’nu (65) dışarı çıkardı. Yangında vücudunda yanıklar oluşan ve dumandan etkilenen Zekeriya Hatipoğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Kırklareli’nde ev yangını: 1 ölü Kırklareli'nde 5 katlı binanın giriş katındaki dairede çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi 8 Kasım Mahallesi Şehit Recep Güngör Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. BiP'te paylaş

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