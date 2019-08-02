Gündem Bursada yaban mersininde rekolte beklentisi 30 ton
BURSA

Bursa'da yaban mersininde rekolte beklentisi 30 ton

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Tarım A.Ş. tarafından başlatılan yaban mersini yetiştiriciliği projesinde ilk meyveler alındı. Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bu yıl itibarıyla 30 tonluk bir rekolte beklentimiz var. Kilosunun 40 liraya satıldığı düşünülürse, yapacağımız yatırım ve çalışmalarla da 600 tonluk potansiyel hedefimiz, ne kadar doğru bir yolda olduğumuzun önemli göstergesidir" dedi.

Haber Merkezi AA
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ARŞİV

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Tarım A.Ş. tarafından başlatılan yaban mersini yetiştiriciliği projesi meyvelerini vermeye başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ve iştiraki Tarım A.Ş.'nin desteğiyle üretime başlayan çiftçiler, ticari değeri ve kullanım çeşitliliğinin her geçen yıl arttığı yaban mersininin hasadına başladı.

İznik'te toplanan ürünlerin tadına bakan ve çiftçilerle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, projenin Bursa için heyecan verici olduğunu ve kente değer kattığını belirtti.

Orhaneli, Kestel ve İnegöl'de de proje kapsamında üretim yapan çiftçilerin bulunduğunu aktaran Aktaş, şunları kaydetti:

  • "Şehrimizin tarımsal üretimde ciddi bir potansiyeli var. Özellikle yaban mersini başta olmak üzere, birçok üründe çok ciddi avantajlara sahibiz. Bir süredir devam eden, altyapısını da güçlendirmeye çalıştığımız, Tarım A.Ş.'nin desteğiyle kırsal mahallelerimizde hayata geçirdiğimiz yaban mersini projesinde, bugün geldiğimiz noktada bu yıl itibarıyla 30 tonluk bir rekolte beklentimiz var. Kilosunun 40 liraya satıldığı düşünülürse, yapacağımız yatırım ve çalışmalarla da 600 tonluk potansiyel hedefimiz, ne kadar doğru bir yolda olduğumuzun önemli göstergesidir."

Yaban mersininin tarımsal üretiminin geliştirilmesi ve üretim potansiyelinin artırılması amacıyla 2016 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, 70 çiftçiye yaban mersini fidanı dağıttı ve üretim çalışmalarını destekledi.

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