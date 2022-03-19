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BURSA

Bursa’da yönetici kaçtı: Doğalgazı kesilen 3 bin kişi soğukta kaldı

Bursa’da 3 bin kişinin yaşadığı sitede yöneticinin paralarla kaçtığı iddia edilirken, evlerin doğalgazı borcundan dolayı kesildi. Faturayı ödemeyen eski yönetici sırra kadem bastı. Bursa’nın Osmangazi ilçesi Kiremitçi Mahallesi’nde 688 dairenin bulunduğu ve 3 bin kişinin yaşadığı sitenin doğalgazı faturasından dolayı kesildi. Sitenin önünde toplanan, soğuk havada üşüdüklerini ve yemek yapamadıklarını belirten site sakinleri, faturayı ödemeyen eski yönetici İzzet A.’ya tepki gösterdi.

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Haber Merkezi İHA
Bursa’da yönetici kaçtı: Doğalgazı kesilen 3 bin kişi soğukta kaldı
Doğalgazı kesilen 3 bin kişi soğukta kaldı .

Bursa’da 3 bin kişinin yaşadığı sitede yöneticinin paralarla kaçtığı iddia edilirken, evlerin doğalgazı borcundan dolayı kesildi. Faturayı ödemeyen eski yönetici sırra kadem bastı.
Bursa’nın Osmangazi ilçesi Kiremitçi Mahallesi’nde 688 dairenin bulunduğu ve 3 bin kişinin yaşadığı sitenin doğalgazı faturasından dolayı kesildi. Sitenin önünde toplanan, soğuk havada üşüdüklerini ve yemek yapamadıklarını belirten site sakinleri, faturayı ödemeyen eski yönetici İzzet A.’ya tepki gösterdi.

BORÇ YÜZÜNDEN KESİLMİŞ


Sitede yaşayanlar dün akşam saatlerinde evlerine geldiklerinde doğal gazın kesilmiş olduğunu fark etti. Durumu site yönetimine ilettiklerin de ise önceki yönetimden kalan borç yüzünden doğalgazın kesildiğini öğrendiler. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü günlerde, doğal gazsız kalan site sakinleri eski yönetici İzzet A.’ya ulaşamayınca site yönetimi önünde bir araya gelerek, seslerini duyurmaya çalıştı.

YÖNETİCİ KAÇTI


Ortadan kaybolan eski yönetici İzzet A.’nın topladığı paraları zimmetine geçirdiğini iddia eden ve soğuk havada ısınamadıklarını, yemek yapamadıklarını belirten site sakinleri mağduriyetlerinin giderilmesini için yardım istedi.
Doğalgazının kesildiğini öğrenen Müşerref Umurbilir isimli vatandaş ise fenalaşarak yere düştü. Umurbilir’e yardım eden komşuları durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Umurbilir, Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden Umurbilir’in bacağında düşme sonucu zedelenme meydana geldiği ve sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

MArmaris küllerinden doğuyor:300 bin fidan toprakla buluştu
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Yangının hemen ardından başlatılan zarar gören ağaçların kesilip sahadan çıkarılması çalışmaları devam ederken, kesim işlerinin tamamlandığı alanlarda toprak hazırlığı ve ağaçlandırma çalışmaları yapılıyor.<br><br>
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Başta \"Milli Ağaçlandırma Günü\" olmak üzere eğitim, spor organizasyonları, kültür, sanat, turizm ve özel gün etkinlikleriyle, fidan dikimi toplumun her kesimini kapsayacak şekilde gerçekleştiriliyor.<br><br>
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Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ile gönüllüler, çocuklar ve bazen de ev hayvanlarını yanlarına alarak ağaçlandırma seferberliğine katkı veriyor.<br><br>
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Kasımda orman şehitleri hatıra ormanına 50 bin fidan dikildi. Sonrasında toprak hazırlığı yapılan teraslarda dikilenler ve orman gönüllüsü doğaseverlerin katkılarıyla, şu ana kadar Marmaris'te yanan alanlarda yaklaşık 300 bin fidan toprakla buluşturuldu.<br><br>
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Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Marmaris'te yanan alanların yeşillendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.
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Çeşitli etkinliklerin yanında gönüllülerin de sürekli fidan dikimi yaptığını anlatan Yaprak, \"Alanı yoğun bir şekilde yeşillendirmek için çaba sarf ediyoruz. Marmaris'te 9 bin 52 hektarlık ormanlık alanımız yandı. Orman şehidi Görkem Hasdemir ve Şahin Akdemir'in hatıralarını fidanlarla yaşatıyoruz.
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Bölgemizde yanan 52 bin hektar ormanlık alanımızda çalışmalarımızı hızlı ancak bilimsel bir şekilde yürütüyoruz.\" ifadelerini kullandı.
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Marmaris'te 29 Temmuz 2021'de başlayan yangın, daha sonra Bodrum, Köyceğiz, Milas, Yatağan, Kavaklıdere, Menteşe ve Seydikemer ilçelerinde de çıktıktan sonra 12 Ağustos'ta söndürülmüştü. Yangınlar 60 bin hektarlık alanı etkilerken, 52 bin hektar ormanlık alan zarar görmüştü.
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MArmaris küllerinden doğuyor:300 bin fidan toprakla buluştu
Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçen yıl 29 Temmuz'da çıkan ve 9 gün sonra kontrol altına alınabilen orman yangında zarar gören alanların yeniden yeşerebilmesi için yoğun bir fidan dikim çalışması yürütülüyor. Kasımda orman şehitleri hatıra ormanına 50 bin fidan dikildi. Sonrasında toprak hazırlığı yapılan teraslarda dikilenler ve orman gönüllüsü doğaseverlerin katkılarıyla, şu ana kadar Marmaris'te yanan alanlarda yaklaşık 300 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Talep patladı fiyatı 8 kat arttı: Sülük karaborsaya düştü
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Almanya’da hirudoterapide kullanılan tıbbı sülüklerin ihracatı fiyatları 3 liradan 24 liraya kadar yükseltti.<br>Yalova’daki işletmelerinde 60 yıldır tıbbı sülük satışı gerçekleştirdiklerini söyleyen Aktar Gökan Doğan, son aylarda yurt dışından gelen talepler nedeniyle zorlukla tıbbı sülük bulabildiklerini ifade etti.
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Özellikle Almanya’da hirudoterapide tıbbı sülüklerin kullanıldığını kaydeden Doğan, “Sülük dükkanımızda 60 yıldır satılıyor. Sülük bundan 6-7 ay önce çok ucuzdu. Almanya’da hirudoterapi, yani sülükle tedavi hastaneleri var. Bizim ülkemizde yok. Almanya’ya çok ihraç edildiğinden şu anda bir tane sülük 24 liraya çıktı” diye konuştu.
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Hirudoterapi dünyada 3 bin yıldır uygulanan tedavi yöntemi olduğunu ifade eden Doğan, tıbbı olmayan sülüklerin de olduğunu ifade etti. Doğan, tıbbı sülüklerin kullanımıyla ilgili ise şunları kaydetti:
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“Sülüklerin her birisi profesördür aslında. Çıkardığınız zaman, kapağını açtığınızda problem hissettiğiniz yerde tutarsanız derinize gelip problemi hissettiği yere yapışır. Sizin pis kanınızı emerek şişiyor vazifesi bittiğinde de bırakıyor. Bu da sülükle tedavi oluyor.
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Mümkünse aç karnına sabahları yapılır. Kanın sulanmaması gerekiyor ki durması kolay olsun. Kahvaltı yaptıktan, yemek yedikten sonra yapılan hirudoterapide kan durması zorlaşabilir. O sebeple aç karnına yapılıyor.”
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Doğan, sülüğü sağılarak ya da başka yöntemlerle yeniden kullanılabileceğini ifade etti. Aynı sülüğü sadece tek bir kişinin kullanabileceğine dikkati çeken Doğan, “Sülük sağmayı biliyorsa bir kişi aynı sülüğü 3-4 kere kullanabilir. İnek, koyun sağır gibi.
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. Sülük sağılır ve o pis kan çıkarılır. Sülük sağmayı bilmiyorsa eğer tuzun ya da odun külünün içine atarak kusturulur. Tekrar temiz suya koyarak gölge bir yerde bekletebiliriz. Sülüğün gıdası temiz sudur.
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Temiz suyla beslenir ve serin suyla beslenir. Aynı kişi 3-4 kez kullanabilir aynı sülüğü ama farklı kişiler kullanamaz” dedi.
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Doğan, sülükleri Konya’daki bir tıbbı sülük üreten çiftlikten aldıklarını dile getirdi.
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Doğan, sülüğün modern tıbbın çözemediği bir çok hastalığa iyi geldiğinin bilindiğini sözlerine ekledi.
Talep patladı fiyatı 8 kat arttı: Sülük karaborsaya düştü
Almanya'da hirudoterapide kullanılan tıbbı sülüklerin ihracatı fiyatları 3 liradan 24 liraya kadar yükseltti. Yalova'daki işletmelerinde 60 yıldır tıbbı sülük satışı gerçekleştirdiklerini söyleyen Aktar Gökhan Doğan, son aylarda yurt dışından gelen talepler nedeniyle zorlukla tıbbı sülük bulabildiklerini ifade etti.



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