Bursa’da yönetici kaçtı: Doğalgazı kesilen 3 bin kişi soğukta kaldı

Bursa’da 3 bin kişinin yaşadığı sitede yöneticinin paralarla kaçtığı iddia edilirken, evlerin doğalgazı borcundan dolayı kesildi. Faturayı ödemeyen eski yönetici sırra kadem bastı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Kiremitçi Mahallesi’nde 688 dairenin bulunduğu ve 3 bin kişinin yaşadığı sitenin doğalgazı faturasından dolayı kesildi. Sitenin önünde toplanan, soğuk havada üşüdüklerini ve yemek yapamadıklarını belirten site sakinleri, faturayı ödemeyen eski yönetici İzzet A.’ya tepki gösterdi.

BORÇ YÜZÜNDEN KESİLMİŞ



Sitede yaşayanlar dün akşam saatlerinde evlerine geldiklerinde doğal gazın kesilmiş olduğunu fark etti. Durumu site yönetimine ilettiklerin de ise önceki yönetimden kalan borç yüzünden doğalgazın kesildiğini öğrendiler. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü günlerde, doğal gazsız kalan site sakinleri eski yönetici İzzet A.’ya ulaşamayınca site yönetimi önünde bir araya gelerek, seslerini duyurmaya çalıştı.

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YÖNETİCİ KAÇTI



Ortadan kaybolan eski yönetici İzzet A.’nın topladığı paraları zimmetine geçirdiğini iddia eden ve soğuk havada ısınamadıklarını, yemek yapamadıklarını belirten site sakinleri mağduriyetlerinin giderilmesini için yardım istedi.

Doğalgazının kesildiğini öğrenen Müşerref Umurbilir isimli vatandaş ise fenalaşarak yere düştü. Umurbilir’e yardım eden komşuları durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Umurbilir, Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden Umurbilir’in bacağında düşme sonucu zedelenme meydana geldiği ve sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAF 17 Yangının hemen ardından başlatılan zarar gören ağaçların kesilip sahadan çıkarılması çalışmaları devam ederken, kesim işlerinin tamamlandığı alanlarda toprak hazırlığı ve ağaçlandırma çalışmaları yapılıyor.<br><br> Başta \"Milli Ağaçlandırma Günü\" olmak üzere eğitim, spor organizasyonları, kültür, sanat, turizm ve özel gün etkinlikleriyle, fidan dikimi toplumun her kesimini kapsayacak şekilde gerçekleştiriliyor.<br><br> Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ile gönüllüler, çocuklar ve bazen de ev hayvanlarını yanlarına alarak ağaçlandırma seferberliğine katkı veriyor.<br><br> Kasımda orman şehitleri hatıra ormanına 50 bin fidan dikildi. Sonrasında toprak hazırlığı yapılan teraslarda dikilenler ve orman gönüllüsü doğaseverlerin katkılarıyla, şu ana kadar Marmaris'te yanan alanlarda yaklaşık 300 bin fidan toprakla buluşturuldu.<br><br> Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Marmaris'te yanan alanların yeşillendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Çeşitli etkinliklerin yanında gönüllülerin de sürekli fidan dikimi yaptığını anlatan Yaprak, \"Alanı yoğun bir şekilde yeşillendirmek için çaba sarf ediyoruz. Marmaris'te 9 bin 52 hektarlık ormanlık alanımız yandı. Orman şehidi Görkem Hasdemir ve Şahin Akdemir'in hatıralarını fidanlarla yaşatıyoruz. Bölgemizde yanan 52 bin hektar ormanlık alanımızda çalışmalarımızı hızlı ancak bilimsel bir şekilde yürütüyoruz.\" ifadelerini kullandı. Marmaris'te 29 Temmuz 2021'de başlayan yangın, daha sonra Bodrum, Köyceğiz, Milas, Yatağan, Kavaklıdere, Menteşe ve Seydikemer ilçelerinde de çıktıktan sonra 12 Ağustos'ta söndürülmüştü. Yangınlar 60 bin hektarlık alanı etkilerken, 52 bin hektar ormanlık alan zarar görmüştü. MArmaris küllerinden doğuyor:300 bin fidan toprakla buluştu Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçen yıl 29 Temmuz'da çıkan ve 9 gün sonra kontrol altına alınabilen orman yangında zarar gören alanların yeniden yeşerebilmesi için yoğun bir fidan dikim çalışması yürütülüyor. Kasımda orman şehitleri hatıra ormanına 50 bin fidan dikildi. Sonrasında toprak hazırlığı yapılan teraslarda dikilenler ve orman gönüllüsü doğaseverlerin katkılarıyla, şu ana kadar Marmaris'te yanan alanlarda yaklaşık 300 bin fidan toprakla buluşturuldu. BiP'te paylaş

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