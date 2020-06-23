Bursa'daki selde 33 bina ve 30 bin 500 dönüm tarım arazisi zarar gördü

Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 21 Haziran'daki aşırı yağışların kentte sel ve su baskınlarına neden olduğu, 17 ilçenin 12'sinde hasar veya can kaybının olmadığı belirtildi.

Açıklamada, Gürsu, Kestel, Yenişehir, Orhangazi ve İznik ilçelerinde tarım arazileri ile yollar ve altyapıda zararlar olduğu aktarıldı. Bina hasar ve zarar tespitine ilişkin çalışmaların tamamlandığı duyurulan açıklamada, tarım hasar tespitine de saha ekiplerince devam edildiği bilgisi paylaşıldı.

FOTOĞRAF 54 Bursa'da, aşırı sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Kestel ilçesinde sağanak ve dolu yağışı sebebiyle bazı dereler taştı. Narlıdere ve Dudaklı Mahalleleri'nde ise, taşkınlar araç ve tarım aletlerini sürükledi. Tarım arazileri su altında kalırken, bazı ağaçlar devrildi, yollar da su altında kaldı. Sağanak yağmurun etkisiyle, Dudaklı Mahallesi'nin dağlık kesimlerindeki 4 katlı bir evin birinci katında oturan aile, eve su dolmaya başlayınca dışarı çıktı. Bu sırada sele kapılan bir çifti köy meydanında mahalle sakinleri suyun içerisinden kurtardı. Evin içinde kalan ve bedensel engelli olduğu öğrenilen ailenin kız çocukları ise öldü. Yağmurun başladığı sıralarda tarlada çalışan çiftçilerin mahsur kalma, sele kapılma ihtimaline karşılık Bursa İtfaiyesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Nilüfer Arama Kurtarma Ekibi (NAK) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Bölgede çalışmalar sürüyor. Bursa’yı sel vurdu: Hasar büyük Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen sel felaketi hayatı felç etti. Dudaklı ve Kayacık köyünde akşam saatlerinde etkili olan sel, onlarca aracı, traktörü sürükledi, çok sayıda ev ile binlerce dönüm ekili alan da sular altında kaldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD olarak evvela evi hasara uğrayan ve eşyalarını kaybeden vatandaşlarımıza 5 bin liraya kadar yardımda bulunacaklarını söyledi. BiP'te paylaş

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Vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) tarafından gönderilen 500 bin lira acil yardım ödeneğinin valilikçe en kısa zamanda dağıtılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"21 Haziran'da yaşanan sel, su baskınlarında Kestel Dudaklı Mahallesi'nde 22 yaşında engelli 1 kadın vatandaşımız ve Kestel Kayacık Mahallesi'nde 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Kayıp olan 1 vatandaşımızın arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Kayacık ile Narlıdere mahalleleri arasında belirlenen 4 bölgede bugün itibarıyla 136 arama kurtarma personeli, 47 araç ve 3 köpek ile arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca Bolu ve Kocaeli illerinden JAK ekipleri çalışmalara destek vermektedir. Güvenlik ve Trafik Çalışma Grubu olay yeri ve çevresinde 6 asayiş, 6 trafik, 2 JÖH ekibi olmak üzere toplam 62 jandarma personeli ile çalışmalarını sürdürmektedir. 4 112 ekibi, 4UMKE ekibi olmak üzere toplam 8 ekip ve 27 sağlık personeli görevlendirilmiştir."

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3 ilçede 7 ağır, 26 hafif hasarlı bina tespit edildi

Açıklamada, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 12 ekip 24 personelle hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı ifade edilerek, "Kestel Dudaklı Mahallesi'nde 6 ağır hasarlı (3 konut, 3 depo), 22 hafif hasarlı bina,Kestel Kayacık Mahallesi'nde 1 az hasarlı bina,Orhangazi Bayırköy Mahallesi'nde 1 az hasarlı bina,Orhangazi Yenisölöz Mahallesi'nde 2 az hasarlı bina, Kestel Narlıdere Mahallesi'nde 1 istinat duvarının yıkıldığı, İznik Müşküle Mahallesi'nde ağır hasarlı 1 adet kerpiç bina olduğu tespit edilmiştir." denildi.

Karayolları 14. Bölge, Orman Bölge ve DSİ 1. Bölge müdürlükleri, Yıldırım ve Kestel belediyeleri ile sivil toplum kuruluşlarına ait toplam 19 iş makinesiyle altyapı ve teknik destek çalışmalarının yürütüldüğü belirtilen açıklamada, Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresinin (BUSKİ) 236 personel, 65 iş makinesiyle altyapı çalışmalarına destek verdiği aktarıldı.

6 ilçede 30 bin 500 dönüm tarım alanı zarar gördü

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce selden etkilenen tarım arazilerinde hasar tespit çalışmalarının 6 ekip ve 19 personelle Dudaklı, Narlıdere, Barakfakih, Serme, Gölcük ve Aksu mahallelerinde sürdüğüne değinilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Kestel'de 12 bin dönüm, 17 kuzu, 58 arılı kovan ve 400 adet kanatlı hayvan, İznik'te 3 bin 250 dönüm, Gürsu'da 5 bin dönüm, Yenişehir'de 7 bin 250 dönüm, İnegöl'de 2 bin 500 dönüm, Orhangazi'de 500 dönüm tarım alanının zarar gördüğü bugün itibarıyla tespit edilmiştir. İl Defterdarlığımız tarafından zarar tespit çalışmaları tamamlanmıştır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal destek anlamında toplam 44 personelle çalışmalarına devam etmektedir. Bugüne kadar 118 hane ziyareti gerçekleştirilmiş, 193 vatandaşa psikososyal destek sağlanmıştır. Kestel Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca bugün itibarıyla Dudaklı Mahallesi'nde sel felaketinde zarar gören 63 kişinin hesabına toplamda 130 bin 500 lira nakdi yardım yatırılmıştır."

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