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Bursa'daki Suriyeli kadın cinayetinde sanıklara ceza yağdı

Bursa'da 38 yaşındaki Suriyeli Melek Akta'nın öldürülmesine ilişkin yargılanan 4 sanıktan ikisine ağırlaştırılmış müebbet, birine 4 yıl 7 ay, diğerine de 3 yıl 20 gün hapis cezası verildi.

Haber Merkezi DHA
Muhammed Cemil Neal, Abdullah Şeyhakkur, Eymen Elvan ve Aliye Muhammed Ali düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.
Muhammed Cemil Neal, Abdullah Şeyhakkur, Eymen Elvan ve Aliye Muhammed Ali düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Bursa'daki olay, 3 Ağustos 2018'de merkez Osmangazi ilçesindeki Namık Kemal Mahallesi, Karanfil Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu Musab Kuvara (16), akşam saatlerinde eve geldiğinde annesi Melek Akta'yı elleri bağlı şekilde hareketsiz yatarken buldu. Kuvara'nın haber verdiği komşularının ihbarı üzerine eve gelen polis, Melek Akta'nın, elleri plastik kelepçe ile bağlandıktan sonra başka bir plastik kelepçe ile boğularak öldürüldüğünü belirledi.

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Bursa Emniyet Müdürlüğü Cinayet Borusu ekipleri, olayla ilgili, yine aynı ülke vatandaşı Muhammed Cemil Neal, Abdullah Şeyhakkur (44), Eymen Elvan (24) ve Aliye Muhammed Ali'yi (26), İstanbul’da evlerine düzenlenen baskınla yakaladı. Bursa'ya getirilen biri kadın, 4 şüpheli tutuklandı.

Beratlerini istediler


Bursa 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanıklar son defa hakim önüne çıktı. Melek Akta’nın yakınlarının katılmadığı duruşmaya taraf avukatları ile sanıklar Muhammet Cemil Neal, Abdullah Şeyhakkur ve Eymen Elvan hazır bulundu. Aliye Muhammed Ali ise duruşmaya, Yenişehir Kadın Cezaevi’nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Avukatlarının savunmalarından sonra, sanıklar beraatlerini ve tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından sanıklardan Eymen Elvan ve Abdullah Şeyhakkur'a canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.Heyet ayrıca öldürme suçundan beraat ettirdiği sanıklardan Aliye Muhammed Ali'ye yağma suçundan 4 yıl 7 ay, Muhammed Cemil Neal'e ise 3 yıl 20 gün hapis cezası verip tahliye edilmelerine hükmetti.

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