Bursa’daki yangında sabotaj ihtimali yüzde 90

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, 5 Ağustos’ta Bursa’nın Orhaneli ilçesinin Çivili bölgesindeki yangının ardından yürütülen soruşturmada, sabotaj bulgularına rastladıklarını belirtti.

KASITLI BİR ETKEN VAR

Yalçın Akın

Kesin sonucun jandarmanın soruşturması tamamlanınca ortaya çıkacağını vurgulayan Akın, “Sahada gördüğümüz 7 ayrı noktadan yangının çıkması sabotaj ihtimalini artırıyor. Orası piknik alanı değil, koru alanları. Orada rastgele bir piknikçinin, bir çobanın yanlışlıkla yangın çıkaracağı bir nokta yok. Kaldı ki yangının yayılma biçimi ve çıkış noktaları da bölgede kasıtlı bir dış etken olduğunu gösteriyor” dedi.

7 NOKTADA ÇIKTI

Akın, alevleri söndürme çalışmaları sürerken yeni noktalarda yangınlar başladığını dile getirdi. Olayın faillerinin, alevlere müdahale edilirken bu bölgede olabileceğini anlatan Akın, şöyle devam etti: “Belki de düzenek kullanılarak yakılmış olabilir. Bölge koruluk alan, karaçam ve kızılçam ağırlıklı bir yapısı var. Ormanımızın yüzde 100 demesek de yüzde 90 sabote edilerek yakıldığını söyleyebiliriz. Bir noktada olsa kundaklama diyemeyiz ama 3, 5 hatta 7 noktadan yakıldığı tespitlerimize dayanarak biz olayı kayıtlarımıza sabotaj olarak geçtik.”

Bakanlık cezaları hatırlattı

Adalet Bakanlığı, ormanlara yönelik suç teşkil eden davranışlar ve bunların cezalarına ilişkin Twitter’dan paylaşımda bulundu. Bakanlığın paylaşımında, “Ormanlar, insanlığın ortak malıdır. Sayısız canlıya barınak ve insanımıza hayat kaynağı olan ormanlara yönelik suç teşkil eden davranışlar ve bunların cezaları kanunlarımızda açıkça belirtilmiştir” ifadeleri kullanılarak, 6831 sayılı Orman Kanunu uyarınca yangına neden olanların alacakları cezalara yer verildi.