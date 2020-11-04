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BURSA

Bursalı vatandaşlar isyanda: Salgından dolayı ne umreye gidebildiler, ne paralarını alabildiler

Suudi Arabistan, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını kapsamına alınan tedbirler çerçevesinde umre ziyaretlerini yaklaşık 8 ay askıya almıştı. Çok sayıda vatandaş parasını ödediği halde umreye gidememişti. Ücretlerini geri alanlar olsa da mağdur olan kesimler de var. Bursa’da umreye gidebilmek için bir federasyonla anlaşan yüzlerce vatandaş pandemiden dolayı ne umreye gidebildi, ne de paralarını geri alabildi. Federasyon yetkililerinin aylardır kendilerini oyaladığını, ödemeye yapacağız deyip yapmadığını belirten 120 vatandaş mağdur olduklarını belirterek, yetkililerden yardım bekliyor.

Haber Merkezi İHA
Bursalı vatandaşlar umreye gitmek için verdikleri paraları geri almak için yetkililerden yardım bekliyor.
Bursalı vatandaşlar umreye gitmek için verdikleri paraları geri almak için yetkililerden yardım bekliyor.

Kocaeli’nde bulunan bir federasyon uzun yıllar vatandaşları uygun fiyata umreye götürdü. Bu federasyon vasıtasıyla Bursa’dan da çok sayıda vatandaş umreye gitti. 10 ay öncede federasyonla umreye gitmek isteyen 120 kişi 400 bin lira ücret ödeyerek kayıt yaptırdı. Umreye gitmeye hazırlanan vatandaşlar pandemi ortaya çıkıp umreye gidişlerin kapatılmasıyla gidemedi.

Paralarını geri alamıyorlar

Ödedikleri paraları federasyondan geri isteyen vatandaşlar iddiaya göre 10 aydır paralarını federasyondan alamıyor. Federasyon yetkililerinin 10 aydır kendilerini oyaladığını ödemeye yapacağız deyip yapmadığını belirten 120 vatandaş mağdur olduklarını ve yetkililerden yardım bekliyor.

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"400 bin liraya yakın alacağımız var"

Bursa’da bir araya gelen mağdur vatandaşlar, "Umreye gitmek için bir federasyonla anlaştık. Buraya ödememizi yaptık pandemi çıkıp girişler kapatılınca umreye gidemedik. Gidemeyince ödediğimiz paraları geri istedik. Federasyon yetkilileri taahhüt ettikleri tarihlerde ödemelerini yapmadı. 10 aydır bizi oyalıyorlar. Biz paralarımızı alamıyoruz. Çok mağduruz Bursa’da bu şekilde mağdur olan 120 kişi var toplam 400 bin liraya yakın alacağımız var, biz paramızı istiyoruz. Yetkililerden bu konuda yardım bekliyoruz" dedi.

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