Gündem Bursayı birbirine katan araç Polis aracına çarpıp alev topuna dönünce durdurulabildi
BURSA

Bursa’yı birbirine katan araç: Polis aracına çarpıp alev alınca durdurulabildi

Bursa’yı birbirine katan araç: Polis aracına çarpıp alev topuna dönünce durdurulabildi

Bursa’da polis ekiplerinin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan araç yaklaşık 150 kilometre süren kovalamacanın ardından polis aracına çarptıktan sonra bariyerlere vurarak alev aldı. Araca koşan ekipler, iki şüpheliyi yanan araçtan çıkarırken, kazada bir polis memuru ise kolundan yaralandı.

Haber Merkezi İHA
Bursa’da polisten kaçan şüphelileri kenti birbirine kattı, ekip aracına ve bariyerlere çarpan araç alev aldı.
Bursa’da polisten kaçan şüphelileri kenti birbirine kattı, ekip aracına ve bariyerlere çarpan araç alev aldı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre devriye gezen polis ekipleri 41 LD 044 plakalı araca dur ihtarında bulundu. Polislerin dur ihtarına uymayan araç hızla kaçmaya başladı.

Önce Polis aracına çarptı, sonra bariyerlere saplanıp alev aldı.

Yaklaşık 150 kilometre süren kovalamacanın ardından polis aracına çarparak bariyerlere vuran araç alev aldı.

İKİ ŞÜPHELİ YANAN ARAÇTAN ÇIKARILDI

3 ilçe değiştiren araç, 150 kilometrelik kovalamacanın ardından Nilüfer İlçesi Görükle Otoban üzerinde barikat kuran polis aracına çarptı, daha sonra bariyerlere saplanıp alev aldı. Araca koşan ekipler, 2 şüpheliyi yanan araçtan çıkardı.

Araç içerisinde bulunan 2 zanlı kıskıvrak yakalanırken kazada bir polis memuru kolundan yaralandı.
Çok sayıda suç kaydı bulunan ve aranmaları bulunan şüpheliler Oğuzhan A. ile Ferhat A. gözaltına alındı.

Hafif yaralı olan Oğuzhan A. ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Üzerinde uyuşturucu madde bulunan Ferhat A. ise emniyete götürüldü. Alev topuna dönen araç itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken Bursa-İzmir otoyolu ise kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

lev topuna dönen araç itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken Bursa-İzmir otoyolu ise kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

BİR POLİS MEMURU YARALANDI

Yanan aracın yoldan çekilmesiyle yol yeniden trafiğe açıldı. Olayda bir polis memuru kolundan yaralanırken, ekip aracı büyük zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bursa'da korkunç cinayet: Ağabeyi ile yengesi döverek öldürdü
GÜNDEM
Bursa'da korkunç cinayet: Ağabeyi ile yengesi döverek öldürdü

Çaldıkları lüks aracı iki gün sonra tekrar galeriye bırakıp kaçtılar
GÜNDEM
Çaldıkları lüks aracı iki gün sonra tekrar galeriye bırakıp kaçtılar
Abone Ol Google News
12 firmazulme sessiz kalmadı

12 firma
zulme sessiz kalmadı

Çinli ortaklarından ayrılmayı planlıyorlar.
5 lira için dehşet saçtı

5 lira için dehşet saçtı

​Yakalanınca 'benden şikayetçi olma' dedi.
Türkiye vatandaşınıyalnız bırakmıyor

Türkiye vatandaşını
yalnız bırakmıyor

​Üç kişi Tanzanya'dan uçakla yurda getirildi.
Karar değiştirdi

Karar değiştirdi

​Fenerbahçe, Ömer Faruk Beyaz ile yeniden masaya oturacak.
Rehine ihbarı<br>için gitmişlerdi

Rehine ihbarı
için gitmişlerdi

Polis kafede 20 kişiyi parti yaparken yakaladı.
Üç ilde <br>torbacı operasyonu

Üç ilde
torbacı operasyonu

Operasyonda ​drone ve narkotik köpeği de kullanıldı.
Son şans verildi

Son şans verildi

​Fenerbahçe yönetimi, Erol Bulut ile masaya oturdu.
100 bin TL<br>altı 30 otomobil

100 bin TL
altı 30 otomobil

​İkinci el araçta fiyatlar düşüşe geçti.
Kenti<br>birbirine kattılar

Kenti
birbirine kattılar

​Polis aracına çarpan araç alev topuna döndü.
Göklerde<br>300 bin saat

Göklerde
300 bin saat

Türkiye'nin SİHA'sı Bayraktar TB2 rekora uçtu.
Suriye'de<br>kirli tuzak

Suriye'de
kirli tuzak

​ABD'nin verdiği silahları Türkiye'ye sokmak istiyor.
CHP Gara'da <br>PKK'ya kalkan oldu

CHP Gara'da
PKK'ya kalkan oldu

​Kılıçdaroğlu partinin başında genel başkan olarak değil bir proje olarak bulunuyor.
Aşırı sağ küresel tehdit

Aşırı sağ küresel tehdit

​Pandemiyi de amaçları için kullanıyorlar.
Bu hazırlık kim için?

Bu hazırlık kim için?

ABD, Yunanistan'da Türkiye sınırına 20 kilometre mesafeye askeri yığınağını artırıyor.
Kandil'in arka bahçesi

Kandil'in arka bahçesi

T​eslim olan ve yakalanan PKK'lı teröristlerin verdikleri ifadelerin ortak yanı HDP.
Dahlan'ın aşı oyunu

Dahlan'ın aşı oyunu

​BAE, Mısır ve İsrail'den sinsi aşı planı.
Cezaevlerini karıştırma planı var

Cezaevlerini karıştırma planı var

​Şentop, FETÖ ve PKK'lıların eylem hazırlığında olduklarını açıkladı.
Rusya'dan AB’nin Navalnıy'ın yaptırımlarına tepki: Hayal kırıklığı
Dünya

Rusya'dan AB’nin Navalnıy'ın yaptırımlarına tepki: Hayal kırıklığı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanlarının Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın hapsedilmesi nedeniyle Rusya’ya yönelik yaptırım kararı almasına tepki gösterdi. AB'nin devletler arası ilişkilerdeki etiğe uymak istemediğine dikkat çekilen açıklamada, "AB’nin dış siyasetinde ültimatom, baskı ve yaptırım gibi gayrimeşru araçların kökleşmesi üzücüdür" ifadelerine yer verildi.
Youtuberların yatırım tüyosuna kanmayın: Spekülatif paylaşımlara dikkat
Ekonomi

Youtuberların yatırım tüyosuna kanmayın: Spekülatif paylaşımlara dikkat

Sosyal medyada dolar, altın ve borsa gibi yatırım alanlarında adeta falcılık yapan kişiler sözde tüyolarla binlerce vatandaşı mağdur ediyor. Uzmanlar, asıl amaçları takipçi sayısını artırmak ve tanınmış bir Youtuber olmak olan bu kişilere karşı uyarıyor. Ekonomi donanımından uzak, kulaktan dolma bu bilgiler küçük yatırımcıya kaybettiriyor.
HDP Kandil’in arka bahçesi
Gündem

HDP Kandil’in arka bahçesi

Teslim olan ya da yakalanan PKK’lı teröristlerin verdikleri ifadelerin ortak yanı HDP. Hemen hepsi HDP üzerinden devşirilerek Kandil’e götürülmüş. Kocaeli’nden E.D., HDP ilçe binasından İstanbul il binasına, oradan Diyarbakır’a ve son olarak Suriye’de kampa götürüldü. Gebze’deki piknikte HDP’lilerin markaja aldığı C.A., HDP İstanbul il binasına, sonra Diyarbakır’a, oradan da Kobani’ye gönderildi. S.E., İstanbul’da HDP il binasının üçüncü katında alıkonuldu. Silahlı adamlar tarafından resmen rehin alınarak Diyarbakır’a, oradan da Suriye’ye götürüldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.