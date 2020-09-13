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Gündem Bursda araç düz yolda ters döndü Polis kazanın nasıl olduğunu anlamaya çalıştı
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Burs'da araç düz yolda ters döndü: Polis kazanın nasıl olduğunu anlamaya çalıştı

Burs'da araç düz yolda ters döndü: Polis kazanın nasıl olduğunu anlamaya çalıştı

Bursa'da 00.30'da trafik kazası meydana geldi. 3 şeritli düz yolda giderken takla atan araçta bulunan 3 kişi ise yaralandı. Polis kazanın nasıl olduğunu anlamaya çalıştı. Kazada sürücü arkasından bir başka aracın dokunduğunu iddia etti.

Haber Merkezi İHA
Araç 3 şeritli düz yolun ortasında takla attı.
Araç 3 şeritli düz yolun ortasında takla attı.

Edinilen bilgiye göre, kaza gece saat 00:30’da Bursa İzmir Karayolu Küçüksanayi Kavşağı’nda meydana geldi. Emre İ. idaresindeki 16 AT 118 plakalı Renault Clio marka otomobil İzmir istikametinden Bursa istikametine seyir halinde iken Küçüksanayi Kavşağını geçtikten sonra 3 şeritli düz yolun ortasında takla attı.

Araç 3 şeritli düz yolun ortasında takla attı.

Kendi imkanlarıyla araçtan çıktılar

Ters dönen aracın sürücüsü Emre İ. ile yanında bulunan Ümmü Gülsüm D. ile Yağmur Y. yaralandı. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başaran 3 arkadaş diğer sürücülerinde yardımıyla yol kenarına taşındı. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı şahısların olay yerinde ilk müdahalelerini gerçekleştirip Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.

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GÜNDEM
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Ters dönen araç çekici yardımıyla kaldırılırken polis nasıl meydana geldiğini belirlemeye çalıştığı kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

Araç 3 şeritli düz yolun ortasında takla attı.

Araç 3 şeritli düz yolun ortasında takla attı.

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