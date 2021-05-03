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Gündem Butona bastı 5 dakikada yakalandı KADES hayat kurtarıyor
BURSA

Butona bastı 5 dakikada yakalandı: KADES hayat kurtarıyor

Bursa'da işten çıkıp evine giderken eski eşi A.K.’nin (34) önünü kesip, zorla araca bindirmeye çalıştığı H.K. (29), telefonuna indirdiği Kadın Destek Uygulaması (KADES) butonuna basarak polisten yardım istedi. Yaklaşık 5 dakikada olay yerine ulaşan ekipler, H.K.’yi kurtarıp, A.K.’yi gözaltına aldı.

Haber Merkezi DHA
Butona bastı 5 dakikada yakalandı: KADES hayat kurtarıyor
KADES uygulaması sayesinde genç kadın kaçırılmaktan kurtuldu.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Defne Sokak’ta meydana geldi. Özel bir firmada çalışan H.K., işten çıkıp evine gitmek için metro istasyonuna doğru yürürken, eski eşi A.K. yolunu kesti. A.K.'nin kendisini zorla araca bindirmeye çalıştığı H.K., İçişleri Bakanlığı tarafından kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddeti engellemek amacıyla kurulan KADES uygulamasına girerek yardım butonuna bastı.

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Yeni Şafak muhabiri KADES’i test etti: 4 dakikada yetiştiler


Polislere direndi

Bunun üzerine Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı motosikletli yunus timleri, bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 5 dakikada olay yerine ulaşan ekipler, müdahale ederek arabaya binmemek için direnen H.K.’yi kurtardı. A.K. ise gözaltına alındı.

KADES uygulaması polis ekipleri tarafından İstiklal Caddesi'nde kadınlara tanıtıldı
OYNAT 00:59
KADES uygulaması polis ekipleri tarafından İstiklal Caddesi'nde kadınlara tanıtıldı
Kadınlara yönettik şiddeti engellemek amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek(KADES) uygulaması, polis ekipleri tarafından İstiklal Caddesi'nde kadınlara anlatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan tanıtım broşürleri, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde kadınlara dağıtıldı ve uygulama hakkında bilgilendirme yapıldı.



H.K., ifadesi ve şikayeti alınmak üzere emniyete götürüldü. Eski eşinin kendisini daha önce de sürekli tehdit ettiğini dile getiren H.K., işlemlerinin ardından yine polis ekipleri tarafından evine bırakıldı. A.K.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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