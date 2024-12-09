Bütün muhalif güçler birleşmeli: Artık birlik zamanı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’de artık birlik zamanı olduğunu vurguladı.

Katar’da düzenlenen Doha Forum 2024'te Suriye'deki gelişmelere ilişkin basın toplantısında konuşan Fidan, bu (dün) sabah itibarıyla Suriye'nin yeni bir aşamaya ulaştığını belirtti. Suriye halkının ülkelerinin geleceğini yeniden şekillendireceğini ifade eden Fidan, “Bugün ümidimiz var. Suriye halkı, bunu tek başına başaramaz, uluslararası toplumun Suriye halkını desteklemesi gerekiyor” diye konuştu.





YENİDEN İNŞA

“Türkiye, Suriye'nin milli birliğine, istikrarına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne çok büyük bir önem atfediyor, aynı zamanda Suriye halkının da refahını önemsiyor. Bu anlamda ülkelerini terk etmek durumunda olan milyonlarca Suriyeli, artık ülkelerine geri dönebilirler” diyen Fidan, yeni idarenin düzenli kurgulanması, kapsayıcılık ilkesinden taviz verilmemesi gerektiğini, artık birlik ve ülkeyi yeniden inşa etme zamanı olduğunu vurguladı.





DİKKATLİ HAREKET EDİN

Fidan, şöyle devam etti: “Bugün bölgede ve bölge dışında bütün aktörlerin dikkatli ve sakin bir biçimde hareket etmeleri çağrısında bulunuyoruz ve bölgeyi daha fazla istikrarsızlığa götürmemek gerekiyor. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve refahı korunmalı. Bu geçiş döneminde çok dikkatli olmalıyız, farklı gruplarla iletişim halindeyiz. Terör örgütlerinin, özellikle DEAŞ ve PKK'nın bu durumdan bir avantaj sağlamaması için elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye, terörizmle mücadele konusunda tüm adımları atacaktır.”





MUHALİFLER BİRLEŞMELİ

“Yeni hükümet, bütün tarafları kapsayıcı bir şekilde davranmalı ve bütün muhalif güçler şu anda birleşmeli. Devlet kurumları korunmalı ve doğru çalışmaları sağlanmalı. Bütün bu anlayışla biz, Suriye'de barış ve güvenliğin tesisi için elimizden geleni yapacağız.”





ESED MUHTEMELEN SURİYE DIŞINDA

Beşşar Esed'in nerede olduğuna ilişkin soruya Fidan, “Nerede olduğunu bilmiyoruz. Muhtemelen Suriye dışındadır” yanıtını verdi. Son 13 yıldır Suriye'nin iniş-çıkış sürecinde olduğunu kaydeden Fidan, bu sürenin rejim tarafından kendi halkıyla barışmak için kullanılmadığını dile getirdi. Fidan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan rejime el uzattı ve bir milli birlik ve barışa ulaşabilmek için Suriye'de bir çağrıda bulundu. Bu çağrı da reddedildi” dedi.





DIPLOMASI TRAFIĞI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü. Fidan ayrıca AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, , İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmelerin ana gündemi Suriye’deki gelişmelerdi.



