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Büyük acı: AK Parti vekili Taş ve tüm ailesi hayatını kaybetti

Adıyaman’da depremde enkaz altında kalan AK Parti Milletvekili Yakup Taş’ın cenazesine ulaşıldı. Aynı binada Taş’ın eşi, kardeşi, yengesi, bir torunu ve 2 yeğeninin de cansız bedenine ulaşıldı. Depremde Taş ailesinden 20 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

04:00 . 8/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Yakup Taş

Yakup Taş

Adıyaman’da depremde enkazda kalan AK Parti Milletvekili Yakup Taş’ın acı haber geldi. Adıyaman’daki Atatürk Bulvarı’nda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yapılan çalışmalarda AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş’ın naaşına ulaşıldı.

EŞİ, KARDEŞİ VE YENGESİNE ULAŞILDI

Arama kurtarma çalışmalarını AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın da takip etti. AK Partili Taş’ın eşi, kardeşi ve yengesi, bir torunu ve 2 yeğeninin de cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi. Taş’la birlikte aynı aileden depremde 20 kişi hayatını kaybetti. Milletvekili Taş, depremden bir gün önce Tut ilçesinde, AK Parti Tut İlçe Başkanı Ali Korkmaz’ın babasının cenaze törenine katılmış, sosyal medya hesabından “Vefat eden Tut ilçe başkanımız Ali Korkmaz’ın kıymetli babasının cenaze merasimine valimiz Mahmut Çuhadar, teşkilatımız ve hemşehrilerimle beraber katıldık. Allah rahmet eylesin.” paylaşımında bulunmuştu.

ERDOĞAN’DAN TAZİYE TELEFONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taş’ın ailesini arayarak taziyelerini iletti. Erdoğan, görüşmede yarın (bugün) sabah bölgeyi ziyaret edeceğini dile getirdi. Erdoğan, telefon görüşmesinde, “Başımız sağolsun, Allah sabırlar versin. Rabbim inşallah Yakup kardeşimizi ve hanımefendiyi şehitler sınıfına nail eder. Bütün Taş ailesine başsağlığı diliyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı.



#Adıyaman
#Deprem
#Yakup Taş
#AK Parti
2 saat önce
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Büyük acı: AK Parti vekili Taş ve tüm ailesi hayatını kaybetti
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