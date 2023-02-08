Büyük acı: AK Parti vekili Taş ve tüm ailesi hayatını kaybetti

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Yakup Taş
Adıyaman’da depremde enkazda kalan AK Parti Milletvekili Yakup Taş’ın acı haber geldi. Adıyaman’daki Atatürk Bulvarı’nda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yapılan çalışmalarda AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş’ın naaşına ulaşıldı.
Arama kurtarma çalışmalarını AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın da takip etti. AK Partili Taş’ın eşi, kardeşi ve yengesi, bir torunu ve 2 yeğeninin de cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi. Taş’la birlikte aynı aileden depremde 20 kişi hayatını kaybetti. Milletvekili Taş, depremden bir gün önce Tut ilçesinde, AK Parti Tut İlçe Başkanı Ali Korkmaz’ın babasının cenaze törenine katılmış, sosyal medya hesabından “Vefat eden Tut ilçe başkanımız Ali Korkmaz’ın kıymetli babasının cenaze merasimine valimiz Mahmut Çuhadar, teşkilatımız ve hemşehrilerimle beraber katıldık. Allah rahmet eylesin.” paylaşımında bulunmuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taş’ın ailesini arayarak taziyelerini iletti. Erdoğan, görüşmede yarın (bugün) sabah bölgeyi ziyaret edeceğini dile getirdi. Erdoğan, telefon görüşmesinde, “Başımız sağolsun, Allah sabırlar versin. Rabbim inşallah Yakup kardeşimizi ve hanımefendiyi şehitler sınıfına nail eder. Bütün Taş ailesine başsağlığı diliyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı.