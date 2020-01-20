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DİYARBAKIR

Büyük bir facia engellendi: Beşiktaş'ta kullanılan patlayıcılar ile aynı çıktı

Diyarbakır'da geçen ay 2 operasyonla ele geçirilen 371 kilo patlayıcının, 4 yıl önce 39'u polis 47 kişinin şehit olduğu Vodafone Arena Stadı çevresindeki güvenlik güçlerine yönelik saldırıda da kullanılan pentaeritrol tetranitrat (PETN) olduğu belirlendi.

Haber Merkezi DHA
Diyarbakır'da ele geçirilen patlayıcılar.
Diyarbakır'da ele geçirilen patlayıcılar.

Diyarbakır'da istihbarat birimlerince uzun süren takibin ardından Bağlar, Kayapınar ve Çınar ile Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Karacadağ bölgesinde 8- 12 Aralık'ta düzenlenen 2 operasyonda terör örgütü PKK'nın sansasyonel eylemlerde kullanacağı 371 kilo 475 gram patlayıcı ile 8 el bombası, 12 el yapımı roket, 7 tüfek ile çok sayıda fişek, elektrikli kapsül, uzaktan kumanda, verici devre, akımölçer, pusula, silah dürbün, örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 44 kişiden 21'i mahkemece tutuklandı. Terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurulan operasyonla, örgütün patlayıcılarını bombalı eylem düzenlenecek şehirlere taşıyan ağ çökertilirken, patlayıcıların türü de belirlendi. Yapılan incelemede patlayıcıların türünün PETN olduğu saptandı. Çok güçlü bir patlayıcı olarak bilinen PETN'in Irak veya Suriye’den Türkiye’ye sokulduğu, daha sonra kırsal yollardan Diyarbakır’a getirilip depolandığı belirtildi.

Beşiktaş'taki saldırıda 39'u polis, 47 kişinin şehit oldu.


Beşiktaş'ta da PETN kullanılmıştı


İstanbul'da 10 Aralık 2016'da Beşiktaş ile Bursaspor karşılaşması için Vodafone Park Stadı etrafında emniyet tedbiri alan güvenlik güçlerine yönelik 39'u polis, 47 kişinin şehit olduğu 2 bombalı saldırıda da 8 kilo PETN kullanıldığı belirlenmişti. Güvenlik güçleri, Beşiktaş'taki 2 bombalı saldırıda kullanılan patlayıcıların, Karacadağ bölgesinden alıp, İstanbul'a götürenleri de belirlemişti. Yapılan çalışmasıyla Karacadağ bölgesinde gömülü patlayıcıları İstanbul'a götüren kişilerin, Diyarbakır'daki operasyonda tutuklanan 21 kişiden A.E. ve oğlu B.E. olduğu ortaya çıkmıştı.

Beşiktaş saldırısında yaralandı, 55 gün sonra konuşmaya başladı
OYNAT 04:41
Beşiktaş saldırısında yaralandı, 55 gün sonra konuşmaya başladı
Beşiktaş'ta 10 Aralık'ta Vodafone Arena yakınında ile Maçka Demokrasi Parkı içerisinde gerçekleştirilen ve 45 kişinin şehit olduğu çok sayıda kişinin de yaralandığı saldırıda Nişantaşı Üniversitesi'ne diplomasını almak için Adıyaman'dan İstanbul'a giden Fizik Tedavi Bölümü mezunu Enes İzci de yaralandı. Enes İzci, başına isabet eden şarapnel parçasıyla konuşma yeteneğini kaybetti. Mahmut ve Filiz İzci çiftinin 1'i kız, 3 çocuğunun en büyüğü olan Enes İzci, İstanbul'da 2 ameliyattan sonra tamamlanan tedavi sonrası taburcu edildi. Adıyaman'daki evine getirilen Enes İzci, egzersizlerle saldırıdan 55 gün sonra konuşmaya başladı.



Büyük facia engellendi


  • Diyarbakır'da 371 kilo 475 gram PETN'in ele geçirilmesiyle terör örgütünce düzenlenecek saldırılar da önlenmiş oldu. Yüksek tahrip gücüne sahip olan ve genellikle RDX, C-4 ve TNT gibi patlayıcılarla karıştırılıp kullanılan PETN'den 1 kilonun, yaklaşık 100 kilo C-4 patlayıcıya eşdeğerde olduğuna dikkat çeken uzmanlar, başarılı operasyonla olası faciaların da önlendiğine dikkat çekti.
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