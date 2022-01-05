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BURSA

Büyük firmaların yapamadığını o yaptı herkesin takdirini topladı

Bursa’da seyyar satıcı, doların düşmesiyle birlikte sattığı ürünlerde yüzde 25 indirim yaptı. 20 liraya sattığı 10 gram pişmiş kestanenin fiyatını 15 liraya düşürüp yüzde 25 indirime gitti. Yaptığı indimi seyyar aracına astığı afişle herkese duyurdu.

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Haber Merkezi İHA
Büyük firmaların yapamadığını o yaptı herkesin takdirini topladı
Büyük firmaların yapamadığını o yaptı herkesin takdirini topladı.

Fomara Caddesinde 7 yıldır seyyar satıcılık yapan emekli öğretmen Necdet Özçelik, dolar düşünce büyük firmaların yapamadığı indirimi yaparak herkesin takdirini kazandı. Kış aylarında közde kestane pişirerek satan seyyar satıcı, yurt dışına 4 avrodan ihraç edilen kestanelerin kilosunu, dolar 18 liraya çıktığı zaman 70 liradan alıyordu. Bu fiyat artışını sattığı kestaneye yansıtıp, 100 gram pişmiş kestaneyi 20 liradan satıyordu.

Dövizin düşmesiyle birlikte aldığı kestanenin fiyatı 50 liraya gerileyince, kendisi de fiyatlarında indirim yaptı. 20 liraya sattığı 10 gram pişmiş kestanenin fiyatını 15 liraya düşürüp yüzde 25 indirime gitti. Yaptığı indimi seyyar aracına astığı afişle herkese duyurdu.

"ARADAKİ FAKRI İNDİRİM OLARAK YANSITTIM"


Emekli öğretmen olduğunu ifade eden Necdet Özçelik, "Ben sattığım ürünlerde yüzde 25 indirim yaptım. Kestane yurt dışına 4 avrodan ihraç oluyor. Döviz yükseldiğinde biz kestanenin birinci sınıf olanını 70 liradan alıyorduk. Döviz fiyatları düşünce biz de bu ürünü 50 liradan almaya başladık. Ben de aradaki farkı indirim olarak yansıttım. Döviz yüksekken 100 gram kestaneyi 20 liradan satıyorduk, şimdi 15 liraya düşürdük. 1 kilo kestane piştiği zaman 800 grama düşüyor" dedi.

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