Büyük İstanbul Mitingi yarın: Türk siyaset tarihinde unutulmayacak bir miting olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenecek "Büyük İstanbul Mitingi" öncesinde, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe miting alanında basın açıklaması yaptı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş.

Kurtulmuş: 14 Mayıs'ın burada bir ilanı olacağına inanıyorum





AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bu alanda Türkiye sana emanet başlığıyla gerçekleştirilecek bu mitingin Türkiye siyaseti bakımından da unutulmayan bir miting olacağına yürekten inanıyorum. Görkemli bir mitingle birlikte 14 Mayıs'ın burada bir ilanı gerçekleşmiş olacaktır. AK Parti olarak İstanbul mitingleri hep çok konuşulan mitinglerimiz olmuştur. Bizim mitinglerimiz Türkiye'nin gidişatının hangi istikamette olacağının da bir göstergesi olmuştur. Bu seçimin ne kadar önemli olduğunu, tarihi bir dönüm noktası olduğunu aylardır konuşuyoruz. Bu seçimin 14 Mayıs'ta yapılacak olması tesadüfi değildir. 14 Mayıs Türkiye'nin yakın tarihi bakımından fevkalade önemli bir tarihtir. 14 Mayıs 1950'de Türkiye'nin siyasi tarihinde yeni bir devrin kapısı açılmıştır. 14 Mayıs 1950'de Türkiye tek parti faşizmini geride bırakarak, millete karşı zulmeden Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetini geride bırakarak, rahmetli Menderes'in 'yeter söz milletindir' sloganının arkasında toparlanmış ve büyük bir başarıyla hem seçimi kazanmış, hem de geçmiş dönemlerde kendilerine yapılan eziyet yapanlara da ciddi bir şekilde sandıkta derslerini vermiştir" dedi.





Kurtulmuş: Gücü tesirli bir Türkiye'nin oluşmaması için Türkiye'nin önünü kesmeye gayret ediyorlar





25-30 sene evvel rüyalarda bile zor konuşulan konuların gerçekleştiğine dikkat çeken Kurtulmuş, "14 Mayıs 2023, Türkiye Yüzyılı'nın miladı olacaktır. Türkiye Yüzyılı'nın miladı olacak ve milletimiz kararlılıkla, Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını sonuna kadar açacaktır. Bunun için Türkiye'nin içerisinde ve dışarısından Türkiye Yüzyılı'nın kapılarının açılmaması, yani sözü güçlü gücü tesirli bir Türkiye'nin oluşmaması için hep beraber Türkiye'nin önünü kesmeye, Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğindeki AK Parti'nin ve Cumhur İttifakının önünü kesmeye gayret ediyorlar. Milletimiz de seçim kampanyası sırasında, neredeyse hemen her şehrimizde büyük kalabalıklarla, Tayyip Erdoğan'ın bu sefer 2023, 14 Mayıs'ında söylediği 'yeter söz de karar da gelecek de milletindir' sesine cevap veriyor. Karşılık veriyor. 100 binlerin, milyonların meydanları doldurması sadece bir miting tertip etmekten ibaret bir kararlılık değildir" dedi.





Kurtulmuş: Dünyada söz sahibi olacağımız bir yüzyılı başlatıyoruz





Kurtulmuş, "Millet Türkiye'nin önündeki bu istikamet tayini seçiminin bir yol ayrımı olduğunu iki yoldan birisini tercih etmek durumunda olduğunun fevkalade farkındadır. Türkiye Yüzyılı güçlü büyük Türkiye istikametinde atılacak bir adımdır, onun başlangıcıdır. Her alanda güçlü olan, uluslararası alanda da Türkiye eksenini inşa ederek, birileri diyorlar ya Batı'nın yanında kendimizi hizalayalım. Türkiye olarak kendimizi hiçbir tarafın yanında hizalamadan, güçlü büyük Türkiye olarak kendi değerlerimiz üzerinde ayağa dikileceğimiz, kalkacağımız dünyada söz sahibi, karar sahibi olacağımız bir yüzyılı başlatıyoruz. Bu yüzyıl kararlılıkla, bir arada olmakla, hep beraber ortak hedeflere yürümekle olur. Türkiye Yüzyılı hedefi sadece AK Parti'nin hedefi değil, 85 milyon aziz milletimizin ortak hedefidir. Bu millete, bu ülkeye gönlü bağlı olan, gözü Türkiye'nin üzerinde olan dost ve kardeşlerimizin yüz milyonlarca, milyarlarca, 2 milyara yakın İslam dünyasının insanlarının yüzyılıdır. Bu ortak bir hedeftir. Dünyada yeni bir sistemin inşası Türkiye'de de güçlü ve büyük bir ülkenin inşası yani yeni bir döneme geçiş, yeni bir sayfayı açış, yeni bir safhaya geçiş ve yeni bir kapıyı sonuna kadar ardına açışın başlangıcıdır. 14 Mayıs seçimlerini bu anlamda bir zafer olarak görüyoruz. Ümit ediyorum ki milletimizin kararlılığı desteğiyle 14 Mayıs akşamında bütün Türkiye'de Türkiye Yüzyılı'nın muştusu gerçekleşmiş olacak. Büyük coşkuyla 14 Mayıs seçimi aynen 14 Mayıs 1950 seçimi kutlandığı gibi 14 Mayıs 2023 seçimi de coşkuyla halaylarla, türkülerle, dualarla kutlanacaktır. Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek. Baharın geldiği bir gün Hıdırellez'in olduğu bir günde olacağız. Zaten Türkiye'ye siyasi anlamda 21 yıldır gelmiş olan bahar yarın bir kere de Hıdırellez'le birlikte yüzünü gösterecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.

Soylu: Yarın alanda bir duruş sergileyeceğiz





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yarın yalnızca bir mitinge değil, bir duruşa hazırlandıklarına dikkat çekerek, "Yarın bu alanda rahmetli Adnan Menderes olacak, bu alanda rahmetli Özal olacak. Yarın bu alanda rahmetli Erbakan, rahmetli Türkeş, rahmetli Demirel olacak. Yarın bu alanda yıllarca yitiğimiz olan Ayasofya olacak. Bu alanda yıllarca bize yerli malı haftası olarak kutladığımız elmayla armutla kutladığımız ama bugün Allah'a hamd olsun savunma sanayimizin, teknolojimizin bilişimimizin, yerli ve milli olmasıyla birlikte kutladığımız TEKNOFEST olacak, insansız hava araçlarımız olacak. SİHA'mız olacak, İHA'mız, Akıncımız, Kızılelmamız olacak. Türkiye'nin doğusuyla, Türkiye'nin batısını bütünleştiren Türkü, Kürdü, Sünni, Alevi, Çerkez', Arap'ı her birini birbiriyle bütünleştiren Recep Tayyip Erdoğan'a inanan 100 binler olacak. Yarın biz bu alanda bir duruş sergileyeceğiz. Tam 21 yıldır bu ülkede, bu milletin ortaya koyduğu duruşu bu alanda yine bir duruş sergileyeceğiz" diye konuştu.





Soylu: Sadece seçime değil, Türkiye'nin Yüzyılı'na yürüyoruz





Bakan Soylu, "Yarın bu alanda Türkiye'nin 14 Mayıs'ta sesini duymak istediği mazlumlar ve mağdurlar olacak diyen Bakan Soylu, "Yarın bu alanda ilk kez fırsatını ele geçirdiğimiz, ilk kez batıyı böyle yakaladığımız, ilk kez Amerika'yı böyle yakaladığımız, ilk kez dünyadaki egemenleri böyle yakaladığımız bir süreçte milletimizin gür sesi, hak sesi duyulacak. Liderimizin etrafında, reisimizin etrafında, Cumhurbaşkanımızın etrafında sadece bir seçime yürümüyoruz. Türkiye'nin Yüzyılına yürüyoruz. Hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını inşallah yarın burada hep birlikte, İstanbullu hemşerilerimizle, İstanbul'un hizmetkarı, Türkiye'nin hizmetkarı Recep Tayyip Erdoğan'la beraber açacağız. Yarın milletimizin, ülkemizin Türkiye'ye dua eden bütün insanların kutlu günü olsun'' ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanı Murat Kurum.

Kurum: Türkiye Yüzyılı'nun işaret fişeğini yakacağız





Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanı Murat Kurum da, "Bugünkü muhalefet bu alanı binalar dikerek, ranta açacaksınız ve buralarda yurt dışındaki tüm ülkelere bu alanı parsel parsel satacaksınız demişlerdi. Burada çocuklarımız ağaçların içerisinde kuş cıvıltalarının içerisinde, yürüyüş yollarıyla bisiklet yollarıyla bu alanda vakit geçirecek demiştik. Yarın burada Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizin ilk etabını milletimizle buluşturuyoruz. Atatürk Havalimanı Millet Bahçemiz yarın Türkiye Yüzyılı'nın mitingine ev sahipliği yapacak. Burada el ele, gönül gönüle Türkiye Yüzyılı'nın işaret fişeğini yakacağız. Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'da milletimizin tankların önünde canı pahasına mücadele verdiği süreçte kendisi buradaki limandan tankların önünden kaçarak hemen Bakırköy'de kahvesini yudumlarken milletimiz, devletimiz için bayrağımız için, ezanımız için, bu mücadeleyi verdi. Burası kıymetlidir. Ülkemizin ilk havalimanıdır. İlk havalimanı olmaya devam edecektir. Çiçeklerle, böceklerle, orada koku bahçeleriyle bezediğimiz Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizde inşallah Türkiye Yüzyılı başlayacaktır. 7 Mayıs'ta 14 Mayıs zaferimizi buradan tüm Türkiye'ye tüm dünyaya ilan edeceğimiz yerdir" diye konuştu.

AK Parti Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanı Murat Kurum, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe.



