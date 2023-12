Büyük Şeytan yine elini katliam için kaldırdı

Terör devletine her alanda desteğini esirgemeyen ABD’de Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, birkaç gün önce “Filistinlileri en çok biz düşünüyoruz” açıklaması yaparak adeta dünyanın aklıyla alay etmişti. Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında Kirby pişkince “Bana Gazze’deki insanların acı ve ıstıraplarını dindirmek için ABD’den daha fazlasını yapan bir ülke söyleyin. Başaramayacaksınız, işe yaramayacak!” dedi. Araya girmeye çalışan gazetecileri de sesini yükselterek susturdu.

Filistin’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, kararı veto eden ABD’ye tepki gösterdi. Mansur, vetonun ardından yaptığı konuşmada, “Bu, Güvenlik Konseyi için korkunç bir gün” ifadesini kullandı. Mansur, “Bu sonucu reddediyoruz ve bu menfur vahşeti durdurmak için her türlü meşru yola başvurmaya devam edeceğiz” dedi.

Oylamada veto hakkını kullanan ABD gibi, çekimser kalan İngiltere’ye de tepkiler yükseldi. Uluslararası sivil toplum kuruluşu Save the Children, İngiltere’nin, Gazze’deki çocukların yaşayacağı dehşetin “suç ortağı” olduğunu belirtti. Save The Children İngiltere, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,”(İngiltere Başbakanı) Rishi Sunak ve hükümeti, bir kez daha Gazze’deki çocuklara sırtını çevirmeyi tercih etti. İngiltere, BMGK’de ateşkesten yana oy kullanmayarak çocukların önümüzdeki saatler, günler ve haftalarda yaşayacağı dehşetin suç ortağıdır” ifadelerine yer verildi. Save The Children’den yapılan yazılı açıklamada da söz konusu karar tasarısının, “Gazze’deki şiddeti durdurmak için kaçırılmış fırsat” olduğu belirtildi. Açıklamada, “BMGK’yi acilen toplanmaya ve tarafların uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve insani yardımın sivillere ulaşması için gereken koşulların oluşturulması amacıyla sürekli ateşkes talep eden karar almaya çağırıyoruz.” ifadesi kullanıldı.