Büyük şüphe: BBP binasında patlayan klimaya savcılık kararı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Merkez binasının 3. katındaki salonda Genel Başkan Mustafa Destici'nin başkanlığında toplantı yapıldığı sırada klimanın patlaması sonucu çıkan yangınla ilgili soruşturma derinleşiyor.
Yenimahalle Gazi Mahallesi Silahtar Caddesi'nde bulunan 4 katlı Büyük Birlik Partisi Genel Merkez binasında Genel Başkan Mustafa Destici'nin başkanlığında toplantı yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle klimanın patlaması sonrası yangın çıkmıştı. Çıkan yangında ise Destici'nin Özel Kalem Müdürü Özcan Ünal ile koruma polisi Fatih Demet etkilenmişti.
Emniyet Olay Yeri İnceleme Ekipleri, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için akşam saatlerinde patlama yerinde incelemelerde bulundu. Olay yerinde 3 saatlik bir çalışmanın ardından ekipler yeni bulgular ile klimayı savcılık kararıyla kriminal daireye götürdü.
Patlamayla ilgili Emniyet'in raporunun bugün açıklanması beklenirken kriminal dairenin tekrar inceleme istemesi üzerine ertelendi.
Ayrıca, olaya ilişkin bilirkişi raporlarının da isteneceği belirtildi.