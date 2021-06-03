Büyük tepki toplamıştı: İzmir'de itfaiye aracındaki görüntülere açığa alma ve disiplin soruşturması

Olay, 30 Mayıs'ta, Konak ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait Toros Yangın Eğitim Merkezi'ne gelen 3 kadından 1'i, itfaiye aracının direksiyonuna geçip, kullanırken, diğer 2'si de hareket halindeki aracın arkasına tutunarak, yolculuk yaptı. Bu anları, diğer arkadaşları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüler, sosyal medyada yayınlandıktan sonra tepki çekti.

Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi'nden yapılan açıklamada ise "Halkımızın can ve mal güvenliğini korumakla görevli itfaiye teşkilatımızın böyle bir olayla anılması kabul edilemez. Yetkili birimler bilgilendirilmiş ve konuyla ilgili sorumlular hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi.

GÜNDEM İzmir Büyükşehir itfaiye merkezinde 'pes' dedirten görüntüler: Vatandaş 'sorumsuzluk' diyerek tepki gösterdi



Görüntüler sonrası 1 itfaiye personeli, açığa alındı. Belediyeye ait şirkette sözleşmeli personel olan ve İtfaiye Daire Başkanlığı’nda görev yapan 3 kişi de itfaiyedeki işlerine son verilip, kayıtlı oldukları şirkete gönderildi. Bu 3 kişi hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı belirtildi.

REKLAM

OYNAT 00:50 İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri alkol alıp itfaiye araçlarını kullanarak eğlendi İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait yangın eğitim merkezi, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında ilginç anlara sahne oldu. Alkol alan belediye yetkilileri itfaiye aracını kullanıp o anları kayda aldı. Bazıları da aracın arkasında seyahat etti. O görüntüler sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

ARACI MERAK ETTİKLERİNİ SÖYLEYİNCE BİNMELERİNE İZİN VERMİŞLER



Öte yandan itfaiyede görevli 4 kişinin, ziyarete gelen ve itfaiye aracını merak ettiklerini dile getiren 3 kadına araca binmeleri için izin verdiklerini söyledikleri öğrenildi. Merkezde bulunan bu itfaiye aracının ise eğitim amaçlı kullanıldığı belirtildi. Ayrıca görüntüleri paylaşan 3 kadın, gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesaplarını kapattı.