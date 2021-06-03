Gündem Büyük tepki toplamıştı İzmirde itfaiye aracındaki görüntülere açığa alma ve disiplin soruşturması
İZMİR

Büyük tepki toplamıştı: İzmir'de itfaiye aracındaki görüntülere açığa alma ve disiplin soruşturması

İzmir'de üç kadının seyir halindeki itfaiye aracında çekerek sosyal medyadan paylaştığı görüntüler tepkiye neden olmuş, soruşturma başlatılmıştı. Görüntüler sonrası bir itfaiye personeli açığa alındı. Belediyeye ait şirkete bağlı 3 personel hakkında ise disiplin soruşturması başlatıldı. İtfaiyede görevli 4 kişinin, ziyarete gelen ve eğitim amaçlı kullanılan itfaiye aracını merak ettiklerini dile getiren 3 kadına araca binmeleri için izin verdiklerini söyledikleri öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Büyük tepki toplamıştı: İzmirde itfaiye aracındaki görüntülere açığa alma ve disiplin soruşturması
Videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşan kadınların ’Yangın var dediler geldik’ ifadesi büyük tepki topladı.

Olay, 30 Mayıs'ta, Konak ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait Toros Yangın Eğitim Merkezi'ne gelen 3 kadından 1'i, itfaiye aracının direksiyonuna geçip, kullanırken, diğer 2'si de hareket halindeki aracın arkasına tutunarak, yolculuk yaptı. Bu anları, diğer arkadaşları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüler, sosyal medyada yayınlandıktan sonra tepki çekti.


  • Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi'nden yapılan açıklamada ise "Halkımızın can ve mal güvenliğini korumakla görevli itfaiye teşkilatımızın böyle bir olayla anılması kabul edilemez. Yetkili birimler bilgilendirilmiş ve konuyla ilgili sorumlular hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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Görüntüler sonrası 1 itfaiye personeli, açığa alındı. Belediyeye ait şirkette sözleşmeli personel olan ve İtfaiye Daire Başkanlığı’nda görev yapan 3 kişi de itfaiyedeki işlerine son verilip, kayıtlı oldukları şirkete gönderildi. Bu 3 kişi hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri alkol alıp itfaiye araçlarını kullanarak eğlendi
OYNAT 00:50
İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri alkol alıp itfaiye araçlarını kullanarak eğlendi
İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait yangın eğitim merkezi, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında ilginç anlara sahne oldu. Alkol alan belediye yetkilileri itfaiye aracını kullanıp o anları kayda aldı. Bazıları da aracın arkasında seyahat etti. O görüntüler sosyal medyada tepkiyle karşılandı.


ARACI MERAK ETTİKLERİNİ SÖYLEYİNCE BİNMELERİNE İZİN VERMİŞLER


Öte yandan itfaiyede görevli 4 kişinin, ziyarete gelen ve itfaiye aracını merak ettiklerini dile getiren 3 kadına araca binmeleri için izin verdiklerini söyledikleri öğrenildi. Merkezde bulunan bu itfaiye aracının ise eğitim amaçlı kullanıldığı belirtildi. Ayrıca görüntüleri paylaşan 3 kadın, gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesaplarını kapattı.

Büyük tepki toplamıştı: İzmir'de itfaiye aracındaki görüntülere soruşturma
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Büyük tepki toplamıştı: İzmir'de itfaiye aracındaki görüntülere soruşturma
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