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İSTANBUL

Büyükada'da merak uyandıran iki dev çukur: Resmi açıklama yapılmadı

Büyükada'da merak uyandıran iki dev çukur: Resmi açıklama yapılmadı

Büyükada'da ormanlık alanda birkaç gün önce iş makineleriyle iki büyük çukur kazıldı. Ada sakinlerinin dikkatine çeken çukurların kazılma nedeniyle ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. Öte yandan bir at bakıcısı bütün atlara iğne yapılıp, hastalık olup olmadığının kontrol edildiğini söyledi. At bakıcısı "'Ruam' diyorlar daha belli değil. Cuma gününe kadar belli olacak. Sonra gömülecek. Yer arıyorlar herhalde. Bunun gibi çok at var. En az 40, 50 at var" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi DHA
Büyükada'da çevresi kapatılan çukurların birkaç gün önce kazıldığı belirtiliyor.
Büyükada'da çevresi kapatılan çukurların birkaç gün önce kazıldığı belirtiliyor.

Büyükada'da ormanlık alanda iki derin çukur kazıldı. Güvenlik şeridiyle çevresi kapatılan çukurların birkaç gün önce kazıldığı tahmin ediliyor.

Büyükada'da yaşayan Ferdi Demir, geçen hafta çukurların bulunduğu bölgedeki yolu kullandığını ifade ederek, "Bu çukurları yeni gördüm. Geçen geldiğimde bu çukurlar yoktu. Şaşırdım açıkçası ben de görünce. Bir hafta önce bu yoldan geçtiğimde böyle bir çukur görmemiştim" şeklinde konuştu.

Büyükada'da merak uyandıran iki dev çukur
FOTOĞRAF 11
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Büyükada'da ormanlık alanda iki derin çukur kazıldı.
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Güvenlik şeridiyle çevresi kapatılan çukurların birkaç gün önce kazıldığı tahmin ediliyor.
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Büyükada'da yaşayan Ferdi Demir, geçen hafta çukurların bulunduğu bölgedeki yolu kullandığını ifade ederek, Bu çukurları yeni gördüm. Geçen geldiğimde bu çukurlar yoktu...
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Şaşırdım açıkçası ben de görünce. Bir hafta önce bu yoldan geçtiğimde böyle bir çukur görmemiştim şeklinde konuştu.
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AHIRLAR BÖLGESİNDEN BAZEN LEŞ KOKUSU GELİYOR <br> <br> Ferdi Demir, sözlerinin devamında Ahırlar bölgesinde hayvan barınağı ve hayvanların olduğu bölge var. Oradan geçerken bazen leş kokusu geliyor. Bu koku ölen atlara mı ait?..
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İnsanın aklına ilk gelen şey bu oluyor. Ölen bir köpeğe ait de olabilir. Başka bir hayvana ait de olabilir. Tam olarak bir şey söylemek için gidip görmek lazım diye konuştu.
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ATLARA İĞNE YAPILDI... RUAM DİYORLAR DAHA BELLİ DEĞİL <br> <br> Büyükada'da ormanlık yolda yürüyen bir at bakıcısı ise yanında bulunan ata hastalık tespiti için iğne yapıldığını ve atı teslim etmeye gittiğini ifade etti.
Title
Bütün atlara iğne yapılıp, hastalık olup olmadığının kontrol edildiğini söyleyen kişi, 'Ruam' diyorlar daha belli değil. Cuma gününe kadar belli olacak. Sonra gömülecek. Yer arıyorlar herhalde. Bunun gibi çok at var. En az 40, 50 at var şeklinde konuştu.
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RESMİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI <br> <br> Konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
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Kaç atta hastalık tespit edildiği ve atların ne zaman gömüleceği bilinmiyor.
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Büyükada'da merak uyandıran iki dev çukur
Büyükada'da merak uyandıran iki dev çukur
Büyükada'da ormanlık alanda birkaç gün önce iş makineleriyle iki büyük çukur kazıldı. Ada sakinlerinin dikkatine çeken çukurların kazılma nedeniyle ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.


"Ahırlar bölgesinden bazen leş kokusu geliyor"

Ferdi Demir, sözlerinin devamında "Ahırlar bölgesinde hayvan barınağı ve hayvanların olduğu bölge var. Oradan geçerken bazen leş kokusu geliyor. Bu koku ölen atlara mı ait? İnsanın aklına ilk gelen şey bu oluyor. Ölen bir köpeğe ait de olabilir. Başka bir hayvana ait de olabilir. Tam olarak bir şey söylemek için gidip görmek lazım" diye konuştu.

"Atlara iğne yapıldı, Ruam diyorlar daha belli değil"

Büyükada'da ormanlık yolda yürüyen bir at bakıcısı ise yanında bulunan ata hastalık tespiti için iğne yapıldığını ve atı teslim etmeye gittiğini ifade etti. Bütün atlara iğne yapılıp, hastalık olup olmadığının kontrol edildiğini söyleyen kişi, " 'Ruam' diyorlar daha belli değil. Cuma gününe kadar belli olacak. Sonra gömülecek. Yer arıyorlar herhalde. Bunun gibi çok at var. En az 40, 50 at var" şeklinde konuştu.

DHA
Büyükada'da ormanlık alanda birkaç gün önce iş makineleriyle iki büyük çukur kazıldı.

Resmi bir açıklama yapılmadı

  • Konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Kaç atta hastalık tespit edildiği ve atların ne zaman gömüleceği bilinmiyor.

Büyükada'da baygınlık geçiren atı zorla kaldırmaya çalıştılar
OYNAT 00:39
Büyükada'da baygınlık geçiren atı zorla kaldırmaya çalıştılar
Büyükada'da faytonu çeken at bitkin düşerek yere yığıldı. Faytoncu ise yere yığılan atı çekerek zorla kaldırmaya çalıştı.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Faytona sürülen atın içler acısı hali kamerada
OYNAT 00:17
Faytona sürülen atın içler acısı hali kamerada
Büyükada'da bir faytona sürülen at daha fazla dayanamayarak yere düştü. Yere düşen atı sahibi ayağa kaldırmaya çalışırken, atın içler acısı hali cep telefonu kamerasına yansıdı.


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