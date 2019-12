Büyükada'da merak uyandıran iki dev çukur: Resmi açıklama yapılmadı Büyükada'da merak uyandıran iki dev çukur: Resmi açıklama yapılmadı Büyükada'da ormanlık alanda birkaç gün önce iş makineleriyle iki büyük çukur kazıldı. Ada sakinlerinin dikkatine çeken çukurların kazılma nedeniyle ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. Öte yandan bir at bakıcısı bütün atlara iğne yapılıp, hastalık olup olmadığının kontrol edildiğini söyledi. At bakıcısı "'Ruam' diyorlar daha belli değil. Cuma gününe kadar belli olacak. Sonra gömülecek. Yer arıyorlar herhalde. Bunun gibi çok at var. En az 40, 50 at var" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi 18 Aralık 2019, 12:26 Son Güncelleme: 18 Aralık 2019, 12:37 DHA