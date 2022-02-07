​Büyükakın: Yıldızlı, algının değil aşağıdaki gerçeklerin peşine düşsün.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın, önceki gün bir toplantıda yapmış olduğu açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve vizyonuyla memleketimiz kalkınıyor. Hem bölgesinde, hem de yakın ve uzak coğrafyasında oyun kurmaya, kurulan oyunları da bozmaya başladı. 2023'de yüz yıllık hesaplaşma olacak. İşte o hesaplaşmada Cumhurbaşkanımızın yanında yer alacak mısınız?' şeklindeki konuşmaları ile ilgili açıklamada bulunan CHP Kocaeli İl Başkanına yazılı bir açıklama ile cevap verdi.

"Kendi tarihinden de bir haberdir"

Büyükakın, "sözlerimi çarpıtma gayreti içine düşen, kendilerine yakın medya kuruluşlarında bu çirkinliği tedavüle sokup algı operasyonu çeken CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı'ın amacı bizce malumdur. CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı bu ülkenin, bu milletin tarihini bilmediği gibi kendi partisi CHP'nin tarihinden de bihaberdir.

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Harun Yıldızlı bilmelidir ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, dedelerimizin, şehitlerimizin bize emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti hepimizin göz bebeğidir. Devletimiz kurulduğu günden bugüne içeriden ve dışarıdan her türlü saldırıya maruz kalmıştır, kalmaktadır." İfadelerini kullandı.

"Gerçeklerin peşine düşşün"

"Doğu Akdeniz'deki varlığımızı hazmedemeyenler, Türkiye'nin bölgesel güç olmasını çekemeyenler, Karabağ'ın işgalden kurtarılmasına tahammül edemeyenler, 15 Temmuz'da bu ülkeyi işgal edemeyenler, Sayın Cumhurbaşkanımıza diz çöktüremeyenler 2023 yılında yapılacak seçimleri kendileri açısından bir büyük fırsat olarak görmektedir.

Çünkü yüz yıl boyunca Sevr'in hayaliyle yatıp Sevr'in hayaliyle uyanmışlardır. Hal böyle iken, kasıt bu iken sözlerimi çarpıtma ve bunun üzerinden kirli bir algı oluşturma gayretine düşen Harun Yıldızlı, algının değil aşağıdaki gerçeklerin peşine düşsün."

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Büyükakın, Yıldızlı'nın yapmış olduğu açıklamalara cevap olarak yayınladığı yazılı basın açıklamasında, "Yıldızlı, Atatürk'e, Atatürk diyemeyen CHP il başkanıyla hesaplaşsın. CHP taraftarı gazetecilerin bile artık açık açık ifade ettiği 'CHP Atatürk'e ihanet ediyor' çığlıklarına kulak assın.

Ülkemizi bölüp parçalamaya çalışan, evlatlarımızın katili PKK terör örgütünü kınayamayan partisine sesini yükseltsin. Maalesef Azerbaycan'a silah yardımında bulunuyoruz diyen CHP Genel Başkan yardımcısına parlasın. Ne işimiz var Doğu Akdeniz'de, Libya'da söylemlerine itiraz etsin. Ama edemez!

Ya ne yapar, apaçık sözleri çarpıtma acizliğine düşer. Çünkü asıl maksadı kendisine ilişkin iddiaları unutturmak ve dikkatleri kendisi üzerinden uzaklaştırmak için gündemi değiştirmektir. Şahsıma yönelik karalama amaçlı yalan ve iftiradan ibaret söylemlerini düzeltmemesi halinde yasal yollara da başvuracağımı kamuoyuna saygıyla arz ederim." Sözleri ile cevap verdi.

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Yıldızlı ne demişti?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, Çayırova'daki Yerel Yönetimler Danışma Kurulu Toplantısı'nda, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın, 2023 seçimlerini işaret ederek '100 yıllık hesaplaşmaya hazır mısınız' ifadesini kullandığını, bu açıklama ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana vatanın tüm değerlerini hedef aldığını ileri sürmüş ve bu açıklamanın vatana, şehitlere ve Türkiye Cumhuriyeti'ne ihanet olduğunu ileri süren bir açıklamada bulunmuştu.

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