Gündem Büyükbaş hayvan hırsızları tutuklandı
KOCAELİ

Büyükbaş hayvan hırsızları tutuklandı

Büyükbaş hayvan hırsızları tutuklandı

Kocaeli, Sakarya ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 3'ü tutuklandı.

AA
Polisin Gebze'de başlattığı operasyonda 12 kişi gözaltına alınmıştı.
Polisin Gebze'de başlattığı operasyonda 12 kişi gözaltına alınmıştı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, büyükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Balçık Mahallesi'nde R.A'ya ait ahırdan 7 büyükbaş hayvanın çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlıları yakalamak için harekete geçti.

Bölgedeki 150 güvenlik kamerasını inceleyip 5 bin aracın sorgusunu yapan ekipler, şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti.

Kocaeli, Sakarya ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Olayda kullanılan kamyon ile çalınan hayvanlardan 3'ü sahiplerine teslim edildi, diğerlerinin ise satıldığı belirlendi.

  • Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7'si savcılık talimatıyla salıverilirken, adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden E.I, U.Ö. ve U.Ö. tutuklandı, A.K. ve İ.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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