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Gündem Büyükçekmece Gölünde korkutan görüntü Su seviyesi yüzde 30 seviyelerine düştü
İSTANBUL

Büyükçekmece Gölü'nde korkutan görüntü: Su seviyesi yüzde 30 seviyelerine düştü

Büyükçekmece Gölü'nde korkutan görüntü: Su seviyesi yüzde 30 seviyelerine düştü

İstanbul'un önemli su kaynaklarından olan Büyükçekmece Gölü'nde su seviyesi yüzde 30 seviyesine düştü. Yüzlerce metre suların çekildiği gölün havadan çekilen görüntüsü ise kuraklığı gözler önüne serdi. Çekilen görüntülerde kuraklığın boyutu gözler önüne serilirken bir zamanlar sular altında kalan Büyükçekmece Viyadüğü'nün ayakları da ortaya çıktı.

Haber Merkezi İHA
Çekilen görüntülerde kuraklığın boyutu gözler önüne serildi.
Çekilen görüntülerde kuraklığın boyutu gözler önüne serildi.

İSKİ verilerine göre Büyükçekmece Gölü’nün su seviyesi yüzde 30 seviyesine düştü. Yüzlerce metre suların çekildiği alan havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde kuraklığın boyutu gözler önüne serilirken bir zamanlar sular altında kalan Büyükçekmece Viyadüğü'nün ayakları da ortaya çıktı. Ayrıca suların çekildiği alanda kuşların tünediği ve çobanların hayvanlarını otlattığı da görüldü.

İHA
Suların çekildiği alanda kuşların tünediği ve çobanların hayvanlarını otlattığı da görüldü.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nden Doç. Dr. Kemal Güneş ise, ocak ayında konuşma yaptığı sempozyumda, "İklim değişikliği modellerindeki en kötü senaryoya dayanarak, sıcaklığın ve etkilerinin 2030’lardan itibaren güçlü bir şekilde hissedileceğini söyleyebiliriz. 2030 yılına kadar yağış ortalaması çok düşmese de, sıcaklık artacağı için buharlaşma olacak. Bugün gölün su kapasitesi 119 hektometre küp (hm3) değerlerinde. Elimizdeki senaryoya göre su kapasitesi, 2030 yılına kadar yüzde 25 düşerek 89 hektometre küpe kadar gerileyecek. 2100 yılında ise gölün su kapasitesi 44,7 hektometre küpe kadar azalacak" ifadelerini kullandı.

İHA
Yüzlerce metre suların çekildiği alan havadan görüntülendi.

"Bu göl önceden daha doluydu sıcaklardan baya içeri çekildi"

Suların çekilme nedenini iklim değişikliğine bağlayan Bayram Dere, “Daha önceden de geliyordum buraya. Aslında bu göl önceden daha doluydu. Sıcaklardan baya içeri çekildi. Ölen balıklar bile oldu. Hatta hepsi karada kaldı. Bence iklim değişikliğinden dolayı bu hale geldi” diye konuştu.

İHA
Çekilen görüntülerde kuraklığın boyutu gözler önüne serilirken bir zamanlar sular altında kalan Büyükçekmece Viyadüğü'nün ayakları da ortaya çıktı.

"Geçenlerde yağışla beraber oluşan hortumda sular baya çekildi"

Suların çekilmesinden dolayı endişelenen Fikret Arıer, “Gölün doluluk oranı çok yüksekti. Köyümüzün girişinde bir köprü var, sular oraya kadar geliyordu. Geçenlerde yağışla beraber oluşan hortumda sular baya çekildi. Aşağı yukarı 200 metre sular çekilmiş durumda. Endişeliyiz umarım bir an önce bir şeyler yaparlar” şeklinde konuştu.

İHA
Yüzlerce metre suların çekildiği alan havadan görüntülendi.

Büyükçekmece Gölü’nde korkutan görüntü: Su seviyesi yüzde 30 seviyelerine düştü
FOTOĞRAF 13
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İSKİ verilerine göre Büyükçekmece Gölü'nün su seviyesi yüzde 30 seviyesine düştü.
Title
Yüzlerce metre suların çekildiği alan havadan görüntülendi.
Title
Çekilen görüntülerde kuraklığın boyutu gözler önüne serilirken bir zamanlar sular altında kalan Büyükçekmece Viyadüğü'nün ayakları da ortaya çıktı.
Title
Ayrıca suların çekildiği alanda kuşların tünediği ve çobanların hayvanlarını otlattığı da görüldü.
Title
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nden Doç. Dr. Kemal Güneş ise, ocak ayında konuşma yaptığı sempozyumda, şunları söyledi:
Title
“İklim değişikliği modellerindeki en kötü senaryoya dayanarak, sıcaklığın ve etkilerinin 2030'lardan itibaren güçlü bir şekilde hissedileceğini söyleyebiliriz. 2030 yılına kadar yağış ortalaması çok düşmese de, sıcaklık artacağı için buharlaşma olacak. Bugün gölün su kapasitesi 119 hektometre küp (hm3) değerlerinde. Elimizdeki senaryoya göre su kapasitesi, 2030 yılına kadar yüzde 25 düşerek 89 hektometre küpe kadar gerileyecek. 2100 yılında ise gölün su kapasitesi 44,7 hektometre küpe kadar azalacak.
Title
“Bu göl önceden daha doluydu sıcaklardan baya içeri çekildi<br>​<br>​ Suların çekilme nedenini iklim değişikliğine bağlayan Bayram Dere, “Daha önceden de geliyordum buraya. Aslında bu göl önceden daha doluydu. Sıcaklardan baya içeri çekildi. Ölen balıklar bile oldu. Hatta hepsi karada kaldı. Bence iklim değişikliğinden dolayı bu hale geldi diye konuştu.
Title
“Geçenlerde yağışla beraber oluşan hortumda sular baya çekildi<br>​<br>​ Suların çekilmesinden dolayı endişelenen Fikret Arıer, “Gölün doluluk oranı çok yüksekti. Köyümüzün girişinde bir köprü var, sular oraya kadar geliyordu. Geçenlerde yağışla beraber oluşan hortumda sular baya çekildi. Aşağı yukarı 200 metre sular çekilmiş durumda. Endişeliyiz umarım bir an önce bir şeyler yaparlar şeklinde konuştu.
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Büyükçekmece Gölü’nde korkutan görüntü: Su seviyesi yüzde 30 seviyelerine düştü
İstanbul'un önemli su kaynaklarından olan Büyükçekmece Gölü'nde su seviyesi yüzde 30 seviyesine düştü. Yüzlerce metre suların çekildiği gölün havadan çekilen görüntüsü ise kuraklığı gözler önüne serdi.


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