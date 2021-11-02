Gündem Büyükçekmecede 200 bin liralık hurda otomobil parçası çaldılar
İSTANBUL

Büyükçekmece'de 200 bin liralık hurda otomobil parçası çaldılar

Büyükçekmece'de bir hurda deposundan yaklaşık 200 bin lira değerinde hurda otomobil parçalarının çalınması olayına ilişkin 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında yapılan incelemede çok sayıda hırsızlık suçundan kayıtları olduğu belirlenirken 2 şüpheli 'açıktan hırsızlık' suçundan sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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Haber Merkezi DHA
Büyükçekmecede 200 bin liralık hurda otomobil parçası çaldılar
Depodan 200 bin lira değerinde hurda otomobil parçalarının çalındığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti.

Olay, Büyükçekmece Kumburgaz Mahallesi 2. Otoban Caddesi üzerindeki bir hurda deposundan 6 Ekim tarihinde gerçekleşti. Depodan 200 bin lira değerinde hurda otomobil parçalarının çalındığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti.

  • Ekipler, güvenlik kamerası ve saha çalışmaları neticesinde yol kameralarından plakası tespit edilen ticari bir araç ile iki kişinin hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüphelilerin H.K. ve T.K. olduğunu tespit eden ekipler, Esenyurt'ta olayda kullanılan araçla birlikte yakalandı.

Şüpheliler hakkında yapılan incelemede çok sayıda hırsızlık suçundan kayıtları olduğu belirlenirken 2 şüpheli 'açıktan hırsızlık' suçundan sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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