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Gündem Büyükçekmecede asetik anhidrit operasyonu Yaklaşık 9 ton ele geçirildi
İSTANBUL

Büyükçekmece'de 'asetik anhidrit' operasyonu: Yaklaşık 9 ton ele geçirildi

Büyükçekmece'de düzenlenen operasyonda 8 adet tank içerisinde 4,5 ton eroin üretimine yetecek 9 ton asetik anhidrit ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler T.K. ve E.K. tutuklandı. Bu kapsamda en az 4 buçuk ton eroin imalatı önlenerek terörün finansmanının da engellenmesi sağlandı.

Haber Merkezi DHA
Büyükçekmecede asetik anhidrit operasyonu: Yaklaşık 9 ton ele geçirildi
Sergilenen 9 ton asetik anhidrit maddesi havadan da görüntülendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışından temin ettikleri uyuşturucu madde imalatında kullanılan asetik anhidrit maddesini Türkiye’ye getirmek isteyen kişiler olduğu bilgisini aldı.

DHA

Harekete geçen ekipler, şüpheli kişiler adına kayıtlı ithalat ve ihracat işlemleri yapan bir paravan şirket olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalarla paravan şirket ile hareket eden şüphelilerin kimlik bilgilerini tespit etti.


DHA

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet", "Uyuşturucu ve uyarıcı etki doğurmamakla birlikte, uyuşturucu ve uyarıcı madde üretiminde kullanılan, ithal ve imali resmi makamların iznine bağlı olan maddeyi ithal etmek, sevk etmek, nakletmek, depolamak veya ihraç etme" suçlarından soruşturma dosyası açıldı. Jandarma ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatları doğrultusunda şüphelilerin Türkiye’deki bağlantılarını ortaya çıkarmak için takibe başladı.


DHA

UYUŞTURUCU HAM MADDE YÜKLÜ TANKLAR 2 BİN 500 KİLOMETRE TAKİP EDİLDİ

Jandarma ekipleri, yurt dışından paravan şirket adına sevki yapılan uyuşturucu ham maddesini 2 bin 500 kilometre takip etti. Uyuşturucu ham madde yüklü tankların Türkiye'ye girmesiyle yakın takibe başlayan ekipler, ham maddenin Büyükçekmece’de bulunan uluslararası bir lojistik firmasına indirildiğini belirledi. Jandarma ekipleri, beşinci günün sonunda söz konusu ham maddenin sevk edilmek üzere bir TIR’a yüklendiğini tespit etti.

DHA

4 BUÇUK TON EROİN İMALATININ ÖNÜNE GEÇİLDİ

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararına istinaden harekete geçen ekipler, TIR’a baskın düzenledi. Jandarma ekiplerince T.K. ve E.K. isimli şüpheliler etkisiz hale getirildikten sonra TIR’da yapılan aramalarda 8 adet tank içerisinde 9 ton sıvı madde ele geçirildi.

DHA

Ele geçirilen sıvı madde İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat biriminin test cihazı ile yapılan analizinde asetik anhidrit maddesi olduğu tespit edildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından 4 buçuk ton eroin üretilebilecek toplam 9 ton asetik anhidrit maddesi ele geçirilirken, T.K. ve E.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Bu kapsamda en az 4,5 ton eroin imalatı önlenerek terörün finansmanının da engellenmesi sağlandı.


DHA

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Gözaltına alınan şüpheliler T.K. ve E.K., jandarmadaki sorgulamalarında asetik anhidrit maddesini Van’a teslim edilmek üzere götüreceklerini ve burada uyuşturucu madde imalatında kullanacaklarını itiraf etti. T.K. ve E.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan ele geçirilen asetik anhidrit İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Maslak Kışlası'nda sergilendi. Sergilenen 9 ton asetik anhidrit maddesi havadan da görüntülendi.

Hakkari'de kara gömülü 8 kilo eroin ve 12 litre asit anhidrit bulundu
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Hakkari'de kara gömülü 8 kilo eroin ve 12 litre asit anhidrit bulundu

Asetik anhidrit nedir?

Asetik asit halk arasında, günlük kullanımda ‘sirke asidi’ olarak da bilinir. Günlük yaşamda evlerimizdeki kullanım alanlarından örnek vermek gerekirse sirkenin ekşi tadına sahip olması ve kokusunun bu kadar keskin olması oluşum aşamasında ortaya çıkan asetik asit nedeni iledir. Sirke ve asetik asit arasındaki ilişkiye daha yakından baktığımızda sirkenin % 4-5 oranında asetik asit içerdiğini görürüz. Saf asetik asitler keskin bir sirke kokusuna sahip olup, genelde renksiz ya da çok açık renktedirler.

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EROİN, PATLAYICI, PLASTİK YAPIMINDA KULLANILIYOR

Asetik anhidrit de asetik asit gibi; kuvvetli sirke kokusu ile hissedilebilen, renksiz bir sıvıdır. Sanayide suni ipek, aspirin, sigara filtresi, selüloz, plastik, reçine ve verniklerin üretiminde ve teknik ve klinik analizlerde kullanılmaktadır. Diğer taraftan asetik anhidrit patlayıcı madde ve eroin üretiminde de kullanılan önemli ara kimyasallar arasında bulunmaktadır. Bir kilo eroin elde edebilmek için 2,5 litre asetik anhidrit gerekmektedir. Ara kimyasallar uyuşturucu imalinde kullanılan ve uyuşturucu ile mücadelede kontrolü önemli yer tutan maddelerdir.

Asetik anhidritin zararları nelerdir?

Asetik anhidrit tahriş edicidir. Su ile tepkimeye girdiğinden, yangınları karbon dioksit ya da köpük ile söndürülmelidir. Asetik anhidrit buharları zararlıdır.

İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 9 kilo 200 gram A-4 plastik patlayıcı ele geçirildi
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Hakkari valisi duyurdu: Terörün finans kaynağına ağır darbe
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PKK'nın önemli finans kaynaklarından olan uyuşturucu kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 10-11 Mart'ta Yüksekova'nın Dilektaşı ve Akpınar köyü kırsalında 482 kilo eroin ve 65 kilo metamfetamin ele geçiren jandarma ekiplerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü de dün başarılı operasyona imza attı.
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Terör örgütünün uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik yapılan takipler sonucu Yüksekova'nın Esenyurt Mahallesi'ne operasyon düzenlendi. Depoya yapılan baskında, narkotik köpeği 'Tipi' ile 4 ton eroin üretimine yetecek 7 ton 420 litre asetik anhidrit ele geçirildi.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonda ele geçirilenleri, sosyal medya hesabından Terörün en büyük finans kaynağına darbe vurmaya devam. Yaklaşık 4 ton eroin üretimine yetecek miktarda 7 ton 420 kilo asetik anhidrit ele geçirildi. Tebrikler Hakkari Emniyet notuyla paylaştı.
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Yüksekova'da ele geçirilen asetik anhidrit Emniyet Müdürlüğü önünde sergilenirken, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık da İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu ile birlikte açıklama yaptı. Vali Akbıyık, teröristlerin önemli finans kaynağı uyuşturucu ile mücadeleye kararlılıkla devam edildiğini belirtip, şöyle konuştu:
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Bildiğiniz gibi dün İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu da paylaştı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz, Yüksekova Esenyurt Mahallesi'nde daha önceden takiplerini yaptıkları 7 ton 420 kilo asetik anhidrit ele geçirdiler. Hakikaten bu bizim için çok önemli. Çünkü terör örgütünün en büyük finansman kaynaklarından birisi uyuşturucudur. Terör örgütüne vurulmuş bir darbedir. Önceki gün de il jandarma ekiplerimiz yarım ton civarında eroin ve metamfetamin ele geçirdi. 2021 yılında şu ana kadar toplam 1 ton 381 kilo 737 gram eroin maddesi ele geçirildi. Dün yakaladığımız ise 4 ton eroin maddesi yapacak miktarda.
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Terörle mücadelemiz Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde, İçişleri Bakanı'mızın koordinasyonunda talimatları ile tüm birimlerimiz ile jandarma ve emniyetimizle devam ediyor. Son terörist kalmayana kadar devletimizin içeride ve dışarıda mücadelesi devam edecektir. Terörün en büyük destekçisi, en büyük finans kaynağı eroin maddesi, insan kaçakçılığı; ilimizin sınır olması nedeniyle maalesef bu tür girişler olabiliyor. Ama biz mücadelemizle önlüyoruz. Çocuklarımızın, insanlarımızın zehirlenmesini engellemiş oluyoruz. İnşallah Hakkari'den Yüksekova'dan uyuşturucu geçemeyecek.
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Hakkari valisi duyurdu: Terörün finans kaynağına ağır darbe
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonda, 4 ton eroin üretimine yetecek 7 ton 420 litre asetik anhidrit ele geçirilirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Emniyet Müdürlüğü'nü tebrik etti. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "Terör örgütünün en büyük finans kaynaklarından biri uyuşturucudur. Bu, terör örgütüne vurulmuş darbedir" dedi.


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