Gündem Büyükçekmecede camdaki sinekler mahalleliyi ayaklandırdı Ceset mi var?
İSTANBUL

Büyükçekmece’de camdaki sinekler mahalleliyi ayaklandırdı: ‘Ceset mi var?’

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bir apartman dairesinin camındaki sinekler evde ceset olabileceğini düşündürdü. İhbar üzerine eve gelen emniyet güçleri içeri girdiğinde gerçek ortaya çıktı.

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Haber Merkezi DHA
Büyükçekmece’de camdaki sinekler mahalleliyi ayaklandırdı: ‘Ceset mi var?’
Büyükçekmece'de mahallelinin sinekli ev paniği.

Ulus Mahallesi'nde bir apartmanın giriş katındaki dairede oturanların bir süredir görünmemesi ve penceredeki onlarca sinek, çevre sakinlerinin içeride ceset olduğu endişesine kapılmasına neden oldu. Mahallelinin ihbarıyla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri saat 11.00 sıralarında apartman dairesini kontrol etmek için geldi. Evde kimsenin yaşamadığını tespit eden polis ve itfaiye ekipleri mahalleden ayrıldı.

DHA

Mahalle esnaflarından İrfan Kıvrak, "Komşumuz, bu dairede bekar yaşayan bir kişi olduğunu, evini sineklerin bastığını görüyor. İçeride ceset olduğundan şüphelendik, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdik. Olay yerinde inceleme yapıldı, herhangi bir olay olmamış. Ama hala evin içinde sinekler mevcut" dedi.

Mahalle sakinlerinden Burak Tanrıöver, "Burada daha önce yabancı uyruklu biri oturuyordu, iki aydır yokmuş. İçerde sinekler olunca ceset olduğundan şüphelendik. Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdik" diye konuştu.

İstanbul'da 'Aedes' cinsi sivrisinekle mücadele
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İstanbul'da 'Aedes' türü sivrisineklerde artış yaşanırken birçok mahallede bu durumdan rahatsız. O mahallelerden biri olan Bağcılar'da belediye 'sivrisinek mücadelesi'ni sürdürüyor.
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''KURUT-KALDIR-KORUN''
Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli, ilaçlamanın yanında, hazırlanan el broşürleriyle vatandaşlara sivrisineklerden kurtulmanın yolu olan “Kurut-Kaldır-Korun” yöntemini anlatıyor. Çalışmalar devam erken Bağcılar Belediyesi Hayvan Barınma ve Müşahade Merkezi'nde görevli Veteriner Hekimi Yunus Giray Özarslan, yaptıkları çalışmaları anlatarak vatandaşlara uyarılarda bulundu.
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\"DURGUN SULARIN OLUŞUMUNA ENGEL OLUNMALI\"
Özarslan, sivrisineklerin doğada kendiliğinden oluşan ve insan eli ile oluşturulan her türlü durgun su kaynağında ürediğine dikkat çekti. Özarslan, “Sivrisinekler, yumurtalarını durgun halde bulunan suların olduğu yerlere bırakırlar. Bir sivrisinek 200 ile 400 arasında yumurta bırakır. Hızlı üreyen sivrisineklerin son bir hafta içinde bastırdığını görüyordu'' açıklamasında bulundu.
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HASTANELİK EDEBİLİYOR
Özarslan özellikle son aylarda adı çok duyulan Aedes ısırdığının ciltte ağır ve kaşıntılı hasarlara neden olabileceğini söyleyerek ''Bu haliyle de insanların hastaneye başvurmasına neden oluyor'' dedi.
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Geçtiğimiz ay Avcılar Yeşilkent Mahallesi'ndekiler yakındaki dere nedeniyle artan sivrisineklerin soktuğu çocuklarda kaşınma sonrası yaralar oluştuğunu söylemişti.

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Sivrisineklerin soktuğu çocukların bacakları ve kollarında oluşan yaraları gösteren mahalle sakinleri, durumun çözümü için yetkililere seslenmişlerdi.

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ZİKA VİRÜSÜ NEDİR?
Flavivirus grubundan bir RNA Virüsü olan Zika virüsünün neden olduğu ve insanlara sivrisinek ısırması ile bulaşan bir hastalık olduğu ifade ediliyor. İlk olarak Uganda’da 1947’de Zika Ormanı’nda bir Rhesus maymununda keşfedilen virüs, insanlarda ilk olarak 1954’de Nijerya’da bulundu.
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ZİKA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ
Belirtileri ateş, başağrısı, kızarık gözler, döküntü, kas ağrıları ve eklem ağrıları olabilir. Genellikle hafif geçen bir hastalıktır, 4-7 gün sürer.
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Sağlık Bakanlığı da İstanbul’da hastaneye başvuru oranlarını artıran sivrisineklere karşı geçtiğimiz günlerde bir korunma rehberi hazırlamış ve uyarılarda bulunmuştu.

İstanbul'da 'Aedes' cinsi sivrisinekle mücadele
Ateş, başağrısı, kızarık gözler özellikle vücutta döküntü ve kas ağrıları... Normal sivrisineğe oranla daha büyük yaralar bırakan 'Aedes' türünün megakentte yayılımı artınca belediyelerin de çalışmaları hız kazandı. Bu belediyelerden olan Bağcılar, ilaçlamanın yanında halkı korunma yöntemlerine karşı bilinçlendirmeye çalışıyor.


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