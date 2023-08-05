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Büyükçekmece'de denize açılan ailenin tekne keyfi kabusa döndü: Baba kurtarıldı anne aranıyor

İstanbul Büyükçekmece'de üç kişilik bir aile bindikleri tekne ile denize açıldı. Bir süre sonra tekneden atlayarak yüzmeye başlayan çift, dalgaların etkisi ile bir süre sonra denizde kayboldu. Tekneden bulunan kızların ihbarı sonrası başlatılan arama kurtarma çalışmalarında baba kurtarılırken anne için ise çalışmalar sürüyor.

23:42 . 5/08/2023 Cumartesi
DHA
Büyükçekmece’de denize açılan çift kayboldu.

Büyükçekmece’de denize açılan çift kayboldu.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıklarında tekneden atlayarak yüzmeye başlayan çift, dalgaların etkisi ile bir süre sonra denizde kayboldu. Teknede bulunan kızlarının ihbarı üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmalarında baba Mustafa Altunok bulunarak kurtarıldı, anne ve Melek Altunok için arama çalışmaları sürüyor.




Baba kurtarıldı anne aranıyor


Olay, saat 17.00 sıralarında Sinanoba Mahallesi, Baba Burnu Sahili’nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Altunok ve Melek Altunok, kızları ile birlikte sahilden tekne ile açıldı.  Bir süre sonra Mustafa Altunok ve Melek Altunok, demir atmadan tekneden atlayarak yüzmeye başladı. Tekne akıntıya kapılarak hareket ederken, anne ve baba yüzerek tekneye ulaşmaya çalıştı. Bu sırada teknedeki kızları ise sahil güvenliği arayarak yardım istedi. Yorulan çift sırt üstü yatarak ekipleri beklemeye başladı. Olay yerine kurtarma tekneleri ile gelen sahil güvenlik ekipleri, sırt üstü duran baba Mustafa Altunok’u bularak kurtardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Mustafa Altunok’un durumunun iyi olduğu öğrenildi. Akıntıya kapılarak kaybolan anne Melek Altunok için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.



“2-3 yıl önce açılan kişiler Mudanya'da bulunmuştu"


Olayın olduğu sırada sörf yapan Ziyver Yüksel, "Sörf ile açılmıştım, rüzgârdan dolayı geri gelmekte zorlandım. Gelen geçen botlardan yardım istiyordum. Gelen botlardan biri, bir kadının kaybolduğunu ve aradıklarını söylediler. Ben onlarla konuşurken birini kurtarmışlar. Sahil güvenliğe de haber verdiler. Sahil güvenliği de açıklarda gördük. Son aldığımız bilgiye göre, bir aileymiş galiba. Denize giren bir kadının kaybolduğunu öğrendik" şeklinde konuştu. Ziyver Yüksel, "Bundan 3-4 yıl önce 2 kişi pedallı botlarla kaybolmuşlardı. Mudanya'da bulunmuşlardı. Bu bakımdan buralarda açılmak riskli" dedi.



#Büyükçekmece
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