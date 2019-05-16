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Gündem Büyükçekmecede drift terörü 7 lise öğrencisi yaralandı
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İstanbul Büyükçekmece'de 'drift' terörü: 7 lise öğrencisi yaralandı

Büyükçekmece'de 'drift' terörü: 7 lise öğrencisi yaralandı

İstanbul Büyükçekmece'de dar sokakta drift yapmaya çalıştığı iddia edilen sürücü, ders bitimi evine dönen 7 lise öğrencisine çarparak bahçe duvarına sıkıştırdı. Kazada öğrenciler ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, sürücü ise gözaltına alındı.

Haber Merkezi IHA
Yaralanan öğrenciler ambulanslarla hastanelere götürüldü.
Yaralanan öğrenciler ambulanslarla hastanelere götürüldü.

İstanbul'daki olay, dün öğle saatlerinde Büyükçekmece'de yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 5’i kız 2’si erkek 7 lise öğrencisi, ders bitiminde evlerine gitmek üzere yola çıktı. Sokağa giren öğrenciler birden Oğuz B. isimli sürücünün kullandığı 34 BYL 986 plakalı aracın sesini duydu. Araç sürücüsü görgü tanıklarının iddiasına göre, "drift" diye tabir edilen tekerlek kaydırma hareketini yapmaya çalıştı.

Sürücü Oğuz B. daha sonra duramayarak bahçe duvarı dibinde yürüyen öğrencilere çarptı.

Otomobilin öğrencilerin sıkıştırarak yaraladığı bahçe duvarı yıkıldı

  • Çarpmanın etkisi ile evin bahçe duvarı yıkılırken, öğrencilerin 4’ü bahçeye 3’ü ise yola savruldu. Kazayı gören diğer öğrenciler ise öğretmenlerine, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
  • Olay yerine gelen çok sayıda ambulans ile öğrenciler ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

"Kızlara hava atmak için drift yaptı"

Kazayı şahit olan bir lise öğrencisi, "Yoldan geliyordu kızlara hava atmak için drift yapmaya çalıştı. Ondan sonra kontrolünü kaybetti" dedi.

Olay yerinde bulunan bir diğer vatandaş ise tepkisini dile getirerek, "Drift atmışlar, biz görmedik ama öğrenci arkadaşlar görmüş. Drift attıktan sonra 7 öğrenciye çarpıp duvara vuruyor. Duvar da yıkılmış" diye konuştu.

Öte yandan yaşanan olaya karışan aracın fren yapması sonrası oluşan lastik izleri ise dikkatlerden kaçmadı. 7 öğrencinin yaralandığı olaya karışan Oğuz B. ise gözaltına alındı.

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