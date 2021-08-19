Büyükçekmece’de eski eş vahşeti: Boğarak öldürdü!

Olay, sabah saatlerinde Dizdariye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süre önce boşandığı 2 çocuk annesi Fatma İnan’ın (52) evine gelen Metin Esin (55) tartıştıktan sonra eşini boğarak öldürdü.
Olay sonrası sokağa çıkan Esin’in, “Öldürdüm onu” diyerek bağırdığı ve sonrasında polisi arayarak olay yeri yakınında teslim olduğu öğrenildi.
Polis, katil zanlısı Esin’i evin yakınında gözaltına alarak ifade almak üzere emniyet götürdü.
Cinayetin kıskançlık bahanesiyle çıktığı iddia edildi. İnan’ın cenazesi ise polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.
- Katil zanlısı Esin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken İnan ise kılınacak olan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlanacak.
Esin ve İnan’ın 2014 yılında boşandığı da söylenildi.