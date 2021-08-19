Büyükçekmece’de eski eş vahşeti: Boğarak öldürdü!

Çocuklardan zorla para isteyen kişi durumun fark edilmesiyle sokak ortasında dayak yedi

Esenyurt'ta yoldan geçen çocuklardan zorla para isteyen bir şahıs, çocukların yakınları tarafından tekme tokat dövüldü.



Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, şahsı olay yerinde ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaşanan o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.