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İSTANBUL

Büyükçekmece'de evin camında şaşırtan pankart: Hiç böyle bir şey görmemiştik

İstanbul Büyükçekmece’de bir evin penceresine asılan "Dayıya ihanetin bedeli" yazısı çevredeki insanlar tarafından merak uyandırdı. Konunun dayı ve yeğen arasındaki bir davadan olduğu iddia edilirken, pankartı görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

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Haber Merkezi İHA
Büyükçekmecede evin camında şaşırtan pankart: Hiç böyle bir şey görmemiştik
Dayı ve yeğenleri arasındaki hukuki bir meseleden kaynaklandığı söylenen olayda yazıyı görenler dönüp bir daha baktı.

Büyükçekmece Atatürk Mahallesi’nde bir evin camına asılan ilginç pankart, vatandaşların dikkatini çekiyor. Dayı ve yeğenleri arasındaki hukuki bir meseleden kaynaklandığı söylenen olayda yazıyı görenler dönüp bir daha baktı.

"Hiç böyle bir şey görmemiştik"

Konu ile ilgili konuşan esnaf, "O dayı ile yeğenleri arasında alacak verecek ile alakalı bir şey diye duyduk. Bizim de dikkatimizi çekti. Gören vatandaşlar da bize soruyor. Evde böyle bir yazı garip, hiç böyle bir şey görmemiştik" dedi.

Yazıyı gören başka bir esnaf İbrahim Yanık ise, "Bir haftadır bu yazıyı astılar ve gittiler. Çok farklı bir yazı, birçok kişi nedenini soruyor ama bilmiyorum" şeklinde konuştu.

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