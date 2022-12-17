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İSTANBUL

Büyükçekmece'de hasar gören doğal gaz kutusundaki yangın endişeye yol açtı

İstanbul Büyükçekmece'de çalışma sırasında hasar gören doğal gaz kutusunda çıkan yangın vatandaşları endişelendirdi. İtfaiye ve zabıta ekipleri, gaz sızıntısı yüzünden bir olumsuzluk yaşanmaması için sokağı bir süre trafiğe kapattı.

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Haber Merkezi AA
Büyükçekmecede hasar gören doğal gaz kutusundaki yangın endişeye yol açtı
Ekiplerce hatta verilen doğal gaz kesilerek, hasar gören kutu yenisiyle değiştirildi.

Güzelce Mahallesi Şükran 1 Sokak'taki bir eve doğal gaz hattı çekmek için çalışma yapılırken doğal gaz kutusunun hasar görmesiyle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangını kısa sürede söndürdü.

İtfaiye ve zabıta ekipleri, gaz sızıntısı nedeniyle bir olumsuzluk yaşanmaması için sokağı bir süre trafiğe kapatarak önlem aldı.

Ekiplerce hatta verilen doğal gaz kesilerek, hasar gören kutu yenisiyle değiştirildi.

Olayın ardından etrafa yayılan gaz kokusu nedeniyle sokak sakinleri endişeli anlar yaşadı.

Sokak sakini İhsan Yılmaz, olay sırasında evinde bulunduğunu belirterek, çok korktuklarını söyledi.

Avcılar'da endişelendiren koku: Nedeni bodrum kata bakınca ortaya çıktı
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Gümüşpala Mahallesi Ocak Sokaktaki 4 katlı binada oturanlar, çevreye yayılan kokunun artarak devam etmesi üzerine endişeye kapıldı.
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Kokunun kaynağını 3 gün boyunca bulmaya çalışan bina sakinleri, bulmakta başarısız olunca polisi arayarak yardım istedi.
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Gelen ekipler, yaptıkları çalışmaya rağmen kokunun nedenini belirleyemedi.
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Kokunun dün daha da artması üzerine bu kez itfaiyeyi arayan çevre sakinleri, durumu gelen ekibe anlattı.
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Kokunun binanın bodrum katındaki daireden yayıldığından şüphelenen Emrullah İncel, bu dairenin incelenmesini istedi.
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İtfaiye ekibi ise polis gelmeden ve savcılığın izni olmadan kokunun yayıldığı öne sürülen eve girilemeyeceğini bildirdi.
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Gelen devriye ekibindeki polisler, şüphelenilen evde oturan kişinin bir kamu kuruluşunda görevli olduğunu, mesai bitişinde geleceğini ifade ederek bir süre beklenilmesini istedi.
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Belirtilen saatte gelen ev sahibi, polis ve itfaiye ekiplerini görünce kokunun nedenini kendisinin de merak ettiğini belirterek evinde araştırma yapılmasını istedi.
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Evde yapılan araştırmada herhangi bir şey bulunamadı.
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Araştırma sürerken ev sahibi görevlilere, birkaç gün önce binada bir aracın çarpması sonucu yaralı kedi gördüğünü belirtti.
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Bunun üzerine sığınak olarak planlanan ancak kullanılmayan bodrum katına bakıldı.
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Bu kısımda birkaç gün önce öldüğü belirlenen kedi bulundu.
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Ölü kedi daha sonra belediye görevlileri tarafından bulunduğu yerden alındı.
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Avcılar'da endişelendiren koku: Nedeni bodrum kata bakınca ortaya çıktı
Avcılar'da bina sakinlerini endişelendiren ve 3 gün boyunca etkili olan kötü kokunun nedeni, polis ve itfaiye ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu ortaya çıktı. Kokunun binanın bodrum katında ölen kediden kaynaklandığı belirlendi.


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