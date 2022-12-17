Büyükçekmece'de hasar gören doğal gaz kutusundaki yangın endişeye yol açtı İstanbul Büyükçekmece'de çalışma sırasında hasar gören doğal gaz kutusunda çıkan yangın vatandaşları endişelendirdi. İtfaiye ve zabıta ekipleri, gaz sızıntısı yüzünden bir olumsuzluk yaşanmaması için sokağı bir süre trafiğe kapattı.

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