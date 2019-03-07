Büyükçekmece'de seçim üzeri dikkat çeken nüfus artışı

Genel seçim ve referandumlarda yüzde 6 olan seçmen artış sayısının yerel seçimlerde yüzde 17.5'lere çıkması üzerinde başlatılan incelemede son bir yıl içinde 12 binden fazla kişinin seçmen olarak kaydedildiği tespit edildi. Yapımı devam eden inşaatlara yüzlerce seçmen kayıtlı olduğu ortaya çıkarıldı. Yapılan itirazlar sonucu bazı kayıtlar silinirken bazılarına da itiraz reddedildi. Yüze yakın kişinin kayıtlı olduğu boş inşaatlar görüntülendi.

CHP'Lİ BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ GÖREVLİSİNİN GÜNDE 700 KAYIT YAPTIRDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Büyükçekmece AK Parti İlçe Başkanlığı seçmen listeleri ilan edildikten sonra çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda yapımı devam eden bazı inşaatlara yüze yakın kişinin kaydedildiği tespit edildi. İlçe seçim kuruluna itiraz edildi. Yapılan itirazlar sonucu tespit edilen 800'e yakın kişinin kayıtları silindi. Şüpheli görülen bin 200 kişinin kayıtlarının silinmesi talebi ilçe seçim kurulunca reddedildi. Çalışmalarını derinleştiren ilçe başkanlığı konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık son 1 buçuk yılda yapılan işlemleri incelemeye aldı.



Günde 700'e varan kayıt yaptıran Büyükçekmece Belediyesi görevlisi Mehmet Özgür S., tutuklandı. Özgür S’nin ifadeleri doğrultusunda kimlik bilgilerini temin ettiği ileri sürülen bir çay bahçesi sahibi de tutuklandı. Kayıtları bilgisayara işleyen ilçe nüfus müdürlüğü görevlisi Sırrı A. hakkındaki soruşturma devam ediyor. Nüfus müdürlüğü görevlileri Sırrı A'nın askere gittiği bilgisini verdi.

ALT YAPISI YAPILMAMIŞ BOŞ BİNALAR

Avcılar'dan 880, Bakırköy'den 640, Beylikdüzü'nden bin 766, Çatalca'dan 320, Esenyurt'tan 2235, Silivri'den 377 ve Küçükçekmece'den 856 kişinin de aralarında bulunduğu yeni kaydolan 12 bin 725 kişinin yerleştiği belirtilen binalar ise boş. Alt yapısı bile yapılmamış, inşaat halindeki binalarda çalışma bile yok. 80 kişinin kaydolduğu Fatih Mahallesi'ndeki Batıkent Sitesi, 100 kişinin kaydolduğu Pınartepe Mahallesi'ndeki Yalıkent Sitesi ile 120 kişinin kaydolduğu Ayışığı Sokak'taki boş siteler böyle görüntülendi. 2 bin kişiyle ilgili çalışma başlatılırken 10 bin kişinin kaldığı yerleri tespit etme çalışmaları devam ediyor.