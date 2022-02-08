Gündem Büyükçekmecede yan dönen TIR D-100 karayolunu ulaşıma kapattı
İSTANBUL

Büyükçekmece'de yan dönen TIR D-100 karayolunu ulaşıma kapattı

D-100 Karayolu Büyükçekmece mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, yan dönerek yolu kapadı. Kazada TIR'ın sürücüsü hafif yaralanırken, aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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Haber Merkezi DHA
Büyükçekmecede yan dönen TIR D-100 karayolunu ulaşıma kapattı
Büyükçekmece'de yan dönen TIR D-100 karayolunu ulaşıma kapattı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında D-100 Karayolu Büyükçekmece mevkii Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 63 ADS plakalı TIR'ın sürücüsü Halil Özdemir, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

YOLU KAPADI

Kontrol çıkan TIR, bir süre sonra dönerek yolu ulaşıma kapadı. Kazada TIR'ın sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Özdemir'in durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yan dönen TIR'ın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Sarp Sınır Kapısı'nda 29 kilometrelik kuyruk: TIR şoförleri isyan etti
FOTOĞRAF 14
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Gürcistan'ın kış uygulaması kapsamında gişe sayısını 6'dan 3'e düşürmesi ile Türkiye'nin Kafkas ülkelerine açılan sınır kapısı Sarp'ta yeniden uzun TIR kuyrukları oluştu.
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Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ardahan'daki Türkgözü ve Aktaş sınır kapısını kullanan şoförlerin de Sarp Sınır Kapısı'na yönelmesi ile oluşan kuyruk, Karadeniz Sahil Yolu'nda 29 kilometreyi buldu.
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Araç kuyruğu, Kemalpaşa ve Hopa'yı geçerek Arhavi ilçesine kadar uzandı. Kara yolunun bir şeridini kapatan TIR'lar, trafiğin de aksamasına neden oluyor.
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'TÜRK GÜMRÜĞÜ ÇALIŞMIYOR'<br><br>Bakü'ye gitmek için 15 saattir beklediğini söyleyen TIR şoförü Melih Yeşilal, \"15 saatte yaklaşık 500 metre ilerleyebildim. 3 günde ancak kapıya ilerleyebilirim. Türk gümrüğü çalışmıyor. İşlemler bu tarafta yavaş ilerliyor. Sarp Sınır Kapısı'ndan geçerken zaman zaman bu TIR kuyruklarını yaşıyoruz\" dedi.
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İstanbul'dan Azerbaycan'a gitmeye çalışan TIR şoförü Mustafa Kemal Sancak da, \"Dün akşam saat 20.00'de buraya geldik, yaklaşık 500 metre yol ancak gidebildik. Daha ne kadar bekleyeceğimiz de belli değil. Sınır kapısı çalışmıyor, özellikle Türkiye tarafı. Yetkililer buraya gelip, bizim yaşadığımız sıkıntıyı görsünler. Önümüzde sınır kapısına daha 30 kilometre yol var. Bizim buradan geçmemiz 4-5 günü bulur\" diye konuştu.
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'MAĞDURİYETİN BİR AN ÖNCE GİDERİLMESİNİ İSTİYORUZ'<br><br>TIR şoförü Sefer Kurt ise, \"İstanbul’dan geliyorum Azerbaycan'a gideceğim. 3 gündür burada bekliyorum. Sorun kapıların çalışmaması, gişe işlemlerinin uzaması. Böyle giderse birkaç gün daha burada beklememiz gerekiyor. Şoförler burada büyük mağduriyet yaşıyoruz, ihtiyaçlarımız karşılanmıyor\" ifadelerini kullandı.
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TIR sürücüsü Harun Çakan da, \"2 gündür 100 metre yol anca kat edebildik. Durduğumuz noktada lokanta, market yok. İhtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz, büyük mağduriyet yaşıyoruz. Sıkıntı hangi taraftan bilmiyoruz ama bu mağduriyetin bir an önce giderilmesini istiyoruz.\"<br>
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Sarp Sınır Kapısı'nda 29 kilometrelik kuyruk: TIR şoförleri isyan etti
Gürcistan'ın gişe sayısını 3'e indirmesi ile Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'nda uzun TIR kuyrukları oluştu. Karadeniz Sahil Yolu'nda 29 kilometreyi bulan kuyruk, Kemalpaşa ve Hopa'yı geçerek Arhavi ilçesine kadar uzandı. Büyük mağduriyet yaşadıklarını belirten şoförler, "Günlerdir buradayız. Durduğumuz noktada lokanta, market yok. İhtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz" dedi.


Kuyruğun sonu gözükmüyor

Kuyruğun sonu
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Günlerdir bekleyen TIR şoförleri isyanda.
Görenler hayran kalıyor

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