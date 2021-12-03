Büyükçekmece'de yangın paniği

HDP'li Meral Danış Beştaş: Abdullah Öcalan'ın barış getireceğini biliyorsunuz

HDP vekili Meral Danış Beştaş, TBMM'de yaptığı konuşmada, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye barış getireceğini savundu. Terörist başının tutuklu bulunduğu İmralı'da farklı bir rejim uygulandığını öne süren Beştaş, 'Siz Abdullah Öcalan'ın barışı getireceğini biliyorsunuz, bunu engellemeye çalışıyorsunuz.' diye konuştu.