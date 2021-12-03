Büyükçekmece'de yangın paniği

Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi Sütçüler Sokak’ta 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangına müdahale sürüyor.
Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi Sütçüler Sokak’ta 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangına müdahale sürüyor.
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