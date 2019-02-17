Büyükçekmece'deki atıklar zehirli çıktı Büyükçekmece'deki atıklar zehirli çıktı Büyükçekmece göl havzasında kimyasal madde içerdiği belirlenen 60 çuval sanayi atığı bulundu. Büyükçekmece Belediyesi, Çevre Kontrol ve Koruma Müdürlüğü ekipleri tarafından gece saatlerinde yapılan rutin kontrollerde fark edilen atık için çevrede önlem alınırken, atığı bırakan aracın bulunması için çalışma başlatıldı. Öte yandan göl havzasına bırakılan 60 çuval kimyasal sanayi atığının, yapılan incelemenin ardından zehirli olduğu tespit edildi.

Haber Merkezi 17 Şubat 2019, 16:43 Son Güncelleme: 17 Şubat 2019, 16:48 IHA