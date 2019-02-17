Gündem Büyükçekmecedeki atıklar zehirli çıktı
İSTANBUL

Büyükçekmece'deki atıklar zehirli çıktı

Büyükçekmece'deki atıklar zehirli çıktı

Büyükçekmece göl havzasında kimyasal madde içerdiği belirlenen 60 çuval sanayi atığı bulundu. Büyükçekmece Belediyesi, Çevre Kontrol ve Koruma Müdürlüğü ekipleri tarafından gece saatlerinde yapılan rutin kontrollerde fark edilen atık için çevrede önlem alınırken, atığı bırakan aracın bulunması için çalışma başlatıldı. Öte yandan göl havzasına bırakılan 60 çuval kimyasal sanayi atığının, yapılan incelemenin ardından zehirli olduğu tespit edildi.

Haber Merkezi IHA
Büyükçekmece'ye bırakılan atıklar belediye ekiplerince incelenmek üzere bölgeden alınmıştı.
Büyükçekmece'ye bırakılan atıklar belediye ekiplerince incelenmek üzere bölgeden alınmıştı.

Büyükçekmece göl havzasına kimyasal madde içerdiği belirlenen 60 çuval sanayi atığı döküldü.

Büyükçekmece Belediyesi, Çevre Kontrol ve Koruma Müdürlüğü ekiplerinin gece yaptığı rutin kontrollerle tespit edilen kimyasal atığın çevresine güvenlik şeridi çekildi.

  • İhbar üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hazırladığı raporun ardından İSTAÇ ekipleri tarafından atığın kaldırılması bekleniyor. Kimyasal sanayi atığından numuneler alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ekipler atığı bırakan aracın bulunması için çalışma başlattı.

Test sonuçları: Atıklar zehirli çıktı

Büyükçekmece'de göl havzasına bırakılan 60 çuval kimyasal sanayi atığının, yapılan incelemenin ardından zehirli olduğu tespit edildi.

Büyükçekmece'de göl havzasına bırakılan kimyasal sanayi atığından numune alan ekipler incelemelerini tamamladı. Yapılan incelemenin ardından göl havzasına çuvallarla bırakılan kimyasal maddenin zehirli olduğu tespit edildi.

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