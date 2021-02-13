Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de Bazı büyükelçilerin merkeze alınması, bazı büyükelçiliklere de atama yapılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Merkezi 13 Şubat 2021, 10:45 Son Güncelleme: 13 Şubat 2021, 10:48 AA