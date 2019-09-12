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Büyükelçi ve temsilci atamaları açıklandı - Son dakika haber

Büyükelçi ve temsilci atamaları açıklandı

Büyükelçi ve daimi temsilci atamaları açıklandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bazı ülkelere atanan büyükelçileri arayarak yeni görevlerini bildirdi.

Haber Merkezi IHA
Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı ülkelere atanan büyükelçileri arayarak yeni görev yerlerini tebliğ etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin bazı dış temsilciliklerine atanan isimler şöyle:

  • Haldun Tekneci - Hanoi (Vietnam) Büyükelçisi
  • Mehmet Metin Eker - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi
  • Togan Oral - Aşkabat (Türkmenistan) Büyükelçisi
  • Mustafa Osman Turan - Dakka (Bangladeş) Büyükelçisi
  • Rakibe Demet Şekercioğlu - Kolombo (Sri Lanka) Büyükelçisi
  • Hasan Mehmet Sekizkök - Üsküp (Kuzey Makedonya) Büyükelçisi
  • Mustafa Özcan - Minsk (Belarus) Büyükelçisi
  • Suat Hayri Aka - Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi
  • Süleyman İnan Özyıldız - Tallinn (Estonya) Büyükelçisi
  • Ufuk Ekici - Nur Sultan (Kazakistan) Büyükelçisi
  • İsmail Aramaz - Amman (Ürdün) Büyükelçisi
  • Mehmet Erkan Aytun - Guatemala (Guatemala Cumhuriyeti) Büyükelçisi
  • Hasan Ulusoy - Brüksel (Belçika) Büyükelçisi
  • Aylin Sekizkök - Sofya (Bulgaristan) Büyükelçisi
  • Nuri Kaya Bakkalbaşı - Antananarivo (Madagaskar) Büyükelçisi
  • Fatma Pihava Ünlü - San Jose (Costa Rica) Büyükelçisi
  • Yeşim Kebapçıoğlu - Santo Domingo (Dominik Cumhuriyeti) Büyükelçisi
  • Bengü Yiğitgüden - Port of Spain (Trinidad ve Tobago) Büyükelçisi
  • Tolga Bermek - Banjul (Gambiya) Büyükelçisi
  • Kemal Kaygısız - Encemine (Çad) Büyükelçisi
  • Orhan Işık - Viyentiyan (Laos) Büyükelçisi
  • Gülcan Akoğuz - Santiago (Şili) Büyükelçisi
  • Nilüfer Erdem Kaygısız - Librevil (Gabon) Büyükelçisi
  • Mahinur Özdemir Göktaş - Cezayir Büyükelçisi
  • Mahinur Özdemir Göktaş, daha önce Belçika'da Brüksel Bölge Parlamentosu Milletvekili olarak görev yapmıştı.

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