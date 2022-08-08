Büyükelçiler 13’üncü kez toplanıyor

Dışişleri Bakanlığı’nın gelenekselleşen ‘Büyükelçiler Konferansı’nın 13’üncüsü bugün Ankara’da başlıyor. Bir hafta sürecek konferansın teması “2023 ve Ötesinde Âkil ve Müşfik Türk Diplomasisi” olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek büyükelçiler, konferansın son gününde Kayseri ve Nevşehir’e de gidecek. Türkiye’nin dünyanın dört bir tarafına dağılan diplomatik temsilcilerinin hazır bulunacağı konferans, Türk dış politikası kapsamında kurum içi planlamalar yapılması ve kurumlar arası eşgüdüm tesis edilmesi açısından büyük önem taşıyor.

GÜNDEM ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı