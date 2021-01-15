Büyükerşen düzenlemesi

Eşi Seyhan Büyükerşen adına kayıtlı 2019’da dikilen kaçak villaya, yalan beyanla 2017’de yapılmış gibi gösterip yapı kayıt belgesi alan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, belgesi iptal edilince zora düşte. Uydu kayıtlarını inceleyen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, villanın 2017’de değil, 2019’da yapıldığını tespit etmiş ve yapı kayıt belgesi iptal edildikten sonra konu yargıya taşınmıştı. Skandal olayın ortaya çıkmasının ardından yıkım işlemi beklenirken; Büyükerşen ve CHP grubunun Tepebaşı’na bağlı Yukarısöğütönü Mahallesi’ndeki tarım arazisi üzerindeki kaçak villayı kurtarmak için Belediye Meclisi’ne düzenleme sunduğu ortaya çıktı.

GÜNDEM Başkan bunu yaparsa: Yılmaz Büyükerşen eşinin kaçak villası uydu görüntüsü ile belirlendi

Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunduğu 8 Ocak 2021 tarihli önerge ile Yukarısöğütönü köyü yerleşik alanının Büyükerşen ailesinin kaçak villasını kapsayacak şekilde genişletilmesi teklif edildi. Eğer teklif kabul edilirse Büyükerşen’in tarım arazisi üzerindeki kaçak villası özel bir düzenleme ile kurtarılmış olacak.

Teklif kabul edilirse Büyükerşen’in tarım arazisi üzerindeki kaçak villası özel bir düzenleme ile kurtarılmış olacak.

MEŞRU İSE NEDEN BELGE ALDIN?

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Av. Zihni Çalışkan, Büyükşehir Meclisi’ne sunulan teklife tepki gösterdi. Yılmaz Büyükerşen’in “Villa değil, prefabrik yapı” savunmasını eleştiren Çalışkan, “Büyükşehir Belediye Başkanı’nın yapmış olduğu 148 metrekarelik ev öncelikle prefabrik değildir. Burası 148 m2, altında adam gibi betonu atılmış, 4 dönüm araziye yapılmış bir binadır. Eğer prefabrik olması izinsiz olmasını meşrulaştırıyorsa, neden imar affına müracaat edip yapı kayıt belgesi alma gereği duydunuz?” diye sordu.

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Yeni Şafak’ın gündeme getirmesiyle tasarıyı beklemeye aldıklarını kaydeden Çalışkan, “Bu ayki meclis toplantılarında görüşmeme kararı alsalar bile, belediye başkanının 148 m2 villasının hukuka uygun olmadığı açıktır. İlçe belediyesinin bu kaçak yapıyı yıkması gerekmektedir. Eğer villanız hukuki ise Ocak ayı meclis toplantısında büyükşehirin Yukarısöğütönü köy yerleşik alanının sınırlarını genişletmek için neden teklif sundunuz? Büyükerşen kendi işini kendisi çözmek adına, Belediye Meclisi’ni kullanmaktadır” dedi.

İşte Büyükerşen’lerin kaçak villası.

Özür dile, istifa et

Vatandaşların evi önündeki kümese bile karışan CHP’li belediyelerin sıra kendi kaçak villasına gelince ne yapacağını takip edeceklerini kaydeden Zihni Çalışkan, “Tepebaşı Belediyesi bu villanın kaçak olduğunu tespit etmiş midir? Ceza kesmiş midir? Encümende yıkım kararı almış mıdır? Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın Belediye Meclisi’ni kendi menfaati için kullanmasına asla izin vermeyeceğiz! İmar planlarını yapmak ve kaçak yapılaşma ile mücadele etmekle görevli olan Büyükşehir Belediye Başkanı’nı özür dileyip istifa etmeye çağırıyoruz” diye konuştu.