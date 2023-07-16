Büyükşehir 15 Temmuz'a sessiz: Ankara tek yürek 15 Temmuz'u andı

Ankara
15 Temmuz 2016 gerçekleşen hain FETÖ terör örgütünün gerçekleştirdiği darbe girişiminin 7’nci yıldönümünde demokrasi ve milli birlik uğruna koşarak ölüme giden kahramanlar unutulmadı.
AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen anma programında Türk demokrasisine ve millet iradesine karşı 15 Temmuz 2016 tarihinde milletin silahlarıyla darbe yapmaya çalışan FETÖ’cü hainlere karşı canını hiçe sayarak “dur” diyen kahramanlar bir kez daha anıldı.
15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen anma programında onbinler FETÖ terör örgütüne lanet yağdırırken, Mayıs seçimlerinde FETÖ’cü hainlere birçok vaatte bulunan CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise sessizliğe gömüldü.
FETÖ’cü hainler tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde Türk demokrasisine karşı yapılmak istenen hain darbe girişiminin 7’inci yılında AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen anma programında 15 Temmuz şehitleri bir kez daha anıldı, onbinler FETÖ terör örgütüne lanetler yağdırdı. 15 Temmuz’un yıldönümünde CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bir etkinlik yapmaması ise dikkati çekti.
15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nda yüzbinlerce Ankaralı’nın katılımıyla gerçekleşen "Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları" programı düzenlendi. Programa katılan yüzbinlerce Ankaralı 15 Temmuz’un her saniyesi ölüm kokan o kanlı gecesinde göğsünü tanklara, F-16’lara siper eden ve şehit düşen yüzlerce vatan evladını rahmetle anarken, hainlere bir kez daha “vatan bölünmez” mesajı verdiler.
7 yıl önce sivil halkın darbecilerin hain saldırılarına karşı canlarını hiçe sayıp, göğsünü siper ederek büyük bir mücadele verdiği 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları" programı Kur'an tilaveti ile başladı.
Etkinliğe AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Ankara milletvekilleri, AK Partili ilçe Belediye Başkanları, şehit aileleri, gaziler ve 7'den 70'e yüzbinlerce Ankaralı katıldı.
Gece geç saatlere kadar süren programda dev sinevizyon ekranından hain darbecilere karşı verilen mücadele ile darbe girişiminin seyrini değiştiren görüntüler yayınlandı.
Ayrıca İstanbul'da gerçekleşen programda katılımcılara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması meydanda canlı olarak yayınlandı. Gece yarısı okunan sala ile tıpkı 15 Temmuz 2016’da olduğu milyonlarca insan ellerinde bayraklarla meydanda sabaha kadar nöbet tuttu.
'Tefrikaya fitneye müsaade etmeden onların tuzaklarını başlarına geçirdik'
- “Bu meydanları biz bu günlerde boş bırakırsak şehitlerimizin kemikleri sızlar, gazilerimiz kahrolur. Bizler tefrikaya, fitneye müsaade etmeden, onların tuzaklarını başlarına geçirdik. Biz yeter ki iman edelim. Birliğimizi beraberliğimizi muhafaza edip yeni umutlara yelken açalım. Rabbime şükürler olsun ki başımızda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider var. Öyle zamanlarda Cumhurbaşkanımıza öyle oyunlar oynandı ki, bayrağımızı, Cumhurbaşkanımızı indirmek için öyle düzenler kuruldu ki. Ama Cumhurbaşkanımız asla yılmadı. Pes etmedi."
'15 Temmuz Çanakkale ruhunun yaşadığının mesajıdır'
'7 Bin yıl da geçse Çanakkale ruhu canlanır'
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay ise "O gece ‘Ben milletin gücü üzerinde bir güç tanımam’ diyen bir yiğit çıktı ve milletimizi birleştirdi. 7 bin yıl da geçse bu millet Çanakkale ruhunun canlandırır. O gece hainlere çok net cevaplar verildi. Teröristlere geçit yok dendi. Biz hep birlikte dünyaya terörü destekleyenlere ve vesayetçilere dur dedik. 'Yeter söz milletindir' dedik. Kendi vatandaşlarının üzerine ateş eden F-16'ların, helikopterlerin önünde hep birlikte durduk." ifadelerini kullandı.
'Bir daha bu hainlere geçit verilmeyecek'
'İhanet ile başlayan gece sizlerin feraseti ile aydınlık sabaha kavuştu'
AK Parti Ankara Milletvekili Fethan Baykoç, "Sizler ki milli mücadele başladığı andan beri devletinin ve milletinin yanında olmuş ecdadın torunlarısınız. 15 Temmuz günü ecdadımızın kahramanlığını tekrar gösterdiniz. Sizlerle beraber olmak bizler için büyük şeref. 15 Temmuz gecesi ihanet ile başlayan gece sizlerin feraseti ve cesareti ile aydınlık bir sabaha kavuştu” dedi.
Yıldız: İyi ki varsınız
AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız da, "iyi ki varsınız değerli Ankaralılar. Sizleri Allah için seviyoruz. Sizler bir oldukça inşallah devletimiz hep var olacak. Rabbim şehitlerimizin mekânını cennet etsin diyorum." şeklinde konuştu.