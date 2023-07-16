Büyükşehir 15 Temmuz'a sessiz: Ankara tek yürek 15 Temmuz'u andı

"Bu millet birliğini, beraberliğini koruduğu sürece bu milleti sindiremezsiniz, bölemezsiniz. Şehitlerimiz buradalar. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu ülkenin bölünmez bütünlüğünü için canlarını, mallarını siper ettiler. Ankara bu dünyaya bir şey gösterdi. Bayrak için, ülkemiz için, ezanımız için Ankara'nın dört bir yanında mücadele ederek biz bu ülkeyi namertlere vermeyiz dediniz. Biz birlikte güzeliz. Allah hainlere fırsat vermesin. Bu ülkede çok darbe yaşandı. Ancak 15 Temmuz gecesi bir daha böyle bir şey olmayacağını hainlere gösterdiniz."