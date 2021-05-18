Gündem Büyükşehir Belediyesi spor etkinlik ve kurslarına yeniden başladı
YEREL GÜNDEM

Büyükşehir Belediyesi spor etkinlik ve kurslarına yeniden başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından spor etkinlik ve kurslarına yeniden başladı.

Haber Merkezi Diğer
Büyükşehir Belediyesi spor etkinlik ve kurslarına yeniden başladı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Gençlik Ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,’nın "Ücretsiz Spora Gel" etkinlikleri, Talaytepe Spor Kompleksi, Köşkler Spor Salonu ve Kapalı Yüzme Havuzu, Sümerpark Ortak Yaşam Alanı, Kayapınar Şehit Halit Gürsel Spor Salonu ve Eren Şahin Eronat MTAL Spor Salonu dışındaki tüm açık hava sahalarında hafta içi her gün 10.00 - 18.00 saatleri arasında kaldığı yerden devam ediyor.

Anıt Park , Sümerpark, Park 75, Tema Park, Koşu Yolu, Kardeşlik, Kent Meydanı ve 15 Temmuz Şehitler parklarında görevlendirilen antrenörler, "Ücretsiz Geleneksel ve Eğitsel Oyunlar" etkinliklerini ise hafta içi her gün 10.00 - 18.00 saatleri arasında sürdürecek.

Sabah sporları 6 parkta başladı

Vatandaşların sabah sporu yapması için Anıt Park, Koşuyolu, Kent Meydanı, Park 75, Tema Park ve 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda antrenörler eşliğinde her gün 06.00 - 10.00 saatleri arasında yürütülen, "Herkes İçin Spor" antrenmanlarına salgın kuralları çerçevesinde yeniden başlattı.

Antrenmanlardan faydalanmak isteyen vatandaşlar hafta içi her gün belirtilen saatlerde ücretsiz katılarak yararlanabilir.

Yetenek kursları açıldı

Büyükşehir Belediyesi’nin POMEM, PMYO, Askeri Okullar, Bekçilik Okulları, BESYO ve Spor Liseleri öğrencileri için başlattığı “Ücretsiz Özel Yetenek Kursları” Seyrantepe Atletizm Pistinde hafta içi her gün saat 10.00 - 18.00 arasında hizmet vermeye devam edecek.

Ayrıca, daha önce tedbir amaçlı kapatılan 75. Yol Kort Tenis sahasını yeniden eğitimlere açıldı.

Abone Ol Google News
İnsanlardan uzak olmak hoşuma gidiyor

'İnsanlardan uzak olmak hoşuma gidiyor'

​Herkese küstü tarlanın ortasında tek başına yaşıyor.
İş makinesiyle denize daldı

İş makinesiyle denize daldı

Turistler ilçeyi birbirine katan vatandaşı şaşkınlıkla izledi.
Çinli popüler bilim yazarı Song Yiçang: Selçuk Bayraktar SİHA alanında bir deha

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli bir araya gelecek.

TBMM'de Filistin oturumu: Bakan Çavuşoğlu milletvekillerini bilgilendirdi.

Türkiye'nin 'Koruma Gücü'<br>önerisine İran ve Arap ülkeleri karşı çıkar

Türkiye'nin 'Koruma Gücü'
önerisine İran ve Arap ülkeleri karşı çıkar

Taha Kılınç, bölgede yaşanacak gelişmeleri değerlendirdi.

Önümüzdeki ay da 30 milyon doz Biontech aşısı gelecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.