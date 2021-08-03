Büyükşehir destekliyor çiftçi kazanıyor

Bursa’da kırsal kalkınmanın sağlanması hedefiyle kaliteli fide, fidan dağıtımı ve ekipman destekleri başta olmak üzere her alanda çiftçilerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, Tarım AŞ aracılığıyla sürdürdüğü ‘Yaban Mersini Hasadı’nı İnegöl ilçesi Tuzla Mahallesi’nde başlattı. Yaban mersini, ahududu, aronya, gojiberry, çilek ve lavanta gibi katma değeri yüksek ürünleri Bursa tarımına kazandıran Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl 225 bin fidanı üreticiyle buluşturdu, bu yıl ise 300 bin adet yaban mersini fidanını üreticiyle buluşturmayı hedefliyor. Yaban Mersini Hasat töreni öncesinde Yenişen ilçesinde Yenişehir Ziraat Odası ve İl Tarım Müdürlüğü ortaklığında düzenlenen biber hasadı programına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çiftçilerle sohbet ederek hasadın bereketli olmasını diledi. Bursa Milletvekili Zafer Işık, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın ve İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygün ile birlikte çiftçileri dinleyen Başkan Alinur Aktaş, daha sonra üretim yapılan tarlaları gezdi. Daha sonra İnegöl ilçesi Tuzla Mahallesi’ndeki ‘Yaban Mersini Hasadı’ törenine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, üreticilerle biraya geldi.

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ÇİN PAZARINA AÇILACAĞIZ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaban mersini hasadının hayırlı olmasını diledi. Bursa’yı tamamen sanayi endeksli düşünerek bir yere varılamayacağını söyleyen Başkan Alinur Aktaş, turizm ve tarımı da düşünmek zorunda olduklarını belirtti. İki konu başlığının Bursa’ya eklenmesi ve ciddi güç haline getirilmesiyle Bursa’nın daha çok normalleşeceğini ifade eden Başkan Aktaş, “Fasonculuğa dönmüş sanayi anlayışıyla bir yere varamayız. Sağlıklı bir büyümeyi sağlayamayız. Bahçeleri bölerek, birkaç dönümlük hobi bahçeleri oluşturarak, göstermelik ürün yetiştirerek tarımı bir yere vardıramayız. Bizler nitelikli tarım yapmalı, teknolojiyi iyi kullanmalı, kaliteli ürün ortaya koymalı ve ihracat yapmalıyız. Ziraat odalarımızla beraber Akdeniz sineği meselesini halletmeye çalışıyoruz. O zaman Çin pazarına açılacağız. Çin pazarı demek siyah incirin altına dönüşmesi demektir” dedi.

GARANTİLİ SÖZLEŞME

Yaban mersiniyle alakalı hedefleri olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, 2019’da Bursa’nın tarım ihracatı 270 milyon dolar seviyesindeyken, şimdi 345 milyon dolar seviyesine çıktığını dile getirdi. Bu rakam çok daha fazla artacağını söyleyen Başkan Aktaş, “Bu işe önem verirsek karşılığını fazla fazla alırız. Yaban mersininde pazar problemi olmadığı gibi yüksek rakamlardan da gidiyor. Öte yandan bu yıldan itibaren alım garantili sözleşmeler yapacağız. Fide, fidan dağıtımlarıyla beraber gübre dağıtımları da yapacağız. İncir konusunda geçen sene yaptığımız alımın yüzde 75 daha fazlasını bu sene yapacağız. Ürünün üreticiden itibaren değerli satılması için bu hamleleri yapmalıyız. Bizim toprağımızı tanıyıp, toprağa uygun bir şekilde üretim yapmalıyız. Toprağın hakkını vererek işin gereklerini yerine getirmeliyiz” diye konuştu. Aktaş, yaban mersini, ahududu, aronya, gojiberry, çilek ve lavanta gibi katma değeri yüksek ürünlerin Bursa’ya kazandırılması için ciddi mesai harcadığını belirti.

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YATIRIMLARA DEVAM EDECEĞİZ